Goodyear zum fünften Mal

Colmar-Berg, 28. Februar 2017 – Goodyear Luxemburg wurde zum fünften Mal mit dem Titel des ‚Besten Arbeitgebers‘ durch das ‚Top Employers Institute‘ ausgezeichnet.

Das Top Employers Institute zertifiziert alljährlich weltweit Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie. Goodyear erhielt diese Auszeichnung ebenfalls in 12 anderen Ländern der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA): Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, die Niederlande, Polen, Slowenien, Spanien, Südafrika, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Unternehmen erhielt ebenfalls den Titel des „Top Employer Europe“ zum fünften Mal.

Das Ziel des Instituts ist, im Einklang mit dem Ziel der Goodyear Rekrutierungsphilosophie, nur die besten Kandidaten einzustellen und sie in der Entwicklung ihrer Potentiale zu unterstützen. Zur Wahl der Unternehmen, die eine Zertifizierung erhalten, umfasst das Audit Schwerpunkte der Personalpolitik. Goodyear punktete besonders im Leistungs-Management, bei der Laufbahn- und Nachfolgeplanung, sowie bei Lernprozessen und der Personalentwicklung.

"Wir freuen uns sehr über diese erneute Nominierung von Goodyear in Luxemburg und europaweit“, sagte Silvia Sitzen, Human Resources Direktor für Goodyear Luxemburg. „Unsere erste Priorität sind und werden immer unsere Mitarbeiter sein. Dank der richtigen Personalpolitik können wir unsere qualifizierten Mitarbeiter im Unternehmen halten und neue Talente gewinnen. Diese Bewertung zeigt uns ebenfalls, wo wir am Wertversprechen für unsere Mitarbeiter arbeiten müssen und welche Bereiche wir verbessern können“, fügte sie hinzu.

Das Top Employer Institut hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und zeichnet bereits seit 1991 weltweit die Top Arbeitgeber aus. David Plink, CEO des Top Employer Institute, sagte: "Ein optimales Arbeitsumfeld stellt sicher, dass die Mitarbeiter sich auf persönlichem und professionellem Gebiet weiterentwickeln können. Unsere umfassenden Untersuchungen ergaben, dass Goodyear den Mitarbeitern in der EMEA Region eine hervorragende Arbeitsumgebung bereitstellt, eine breite Palette an kreativen Initiativen anbietet, die ganz im Sinne der Kultur ihres Unternehmens ausgerichtet sind."