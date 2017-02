Volkswagen verbraucht deutlich weniger Energie

Volkswagen hat im vergangenen Jahr in seinem Nutzfahrzeug-Werk in Hannover den Energieverbrauch abermals deutlich gesenkt. Im Vergleich zum Referenzjahr 2010 (Start des Umweltprogramms „Think Blue. Factory.“) wurde rund 15 Prozent weniger Energie verbraucht – und dies bei einer Rekordproduktion von 189 600 Fahrzeugen. Diese Einsparung entspricht dem jährlichen Durchschnitts-Energieverbrauch von etwa 10 000 Haushalten. Beim Wasserverbrauch betrug die Einsparung 17 Prozent. Abfalle, die nicht recycelt werden, konnten seit 2010 um 75 Prozent reduziert werden, CO2- und Lösemittelemissionen um 11 bzw. 13 Prozent. Zugleich wurde das Produktionsvolumen in dem Zeitraum über alle Bereiche der Fertigung (45 Prozent mehr Fahrzeuge, 6,4 Prozent mehr Kühler, 52 Prozent mehr Gussteile) gesteigert. Werden die Einsparungen bei den fünf Indikatoren jeweils auf produzierte Fahrzeuge umgelegt, ergeben sich Effizienzsteigerungen zwischen 31 Prozent (Wasser) und 85 Prozent (Abfall). Das von VW ausgegebene Ziel einer Verbesserung um 25 Prozent bis 2018 hat der Standort Hannover damit bereits jetzt übertroffen. (ampnet/jri)