Schön aufregend

Eine angenehm attraktive Form, viel Platz, anständige Ausstattung und ein dynamischer Diesel mit Kraft und Temperament, da bleibt am Seat Leon Break FR nichts auszusetzen, zumal man hier viel Auto für sein Geld erhält. Die FR-Version ist die oberste Ausstattungsstufe, hier finden sich viele Details die in ihrer Gesamtsumme einem gehobenen Leistungsanspruch entsprechen und dem Leon in dieser Aufmachung ein besonderes Flair verleihen. Das beginnt beim sportlichen Look und setzt sich im geräumigen und übersichtlichen Interieur fort. Mehr zum Seat Leon FR im Magazin der Druckausgabe des Tageblatt am Samstag, den 1. April.