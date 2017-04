Mehr als 1 Million in 2018

Der Markt für Elektrofahrzeuge boomt – prognostiziert das Mobility Team des global tätigen Consulting-Unternehmens Frost & Sullivan.

Im Laufe dieses Jahres werden voraussichtlich etwa 25 neue Fahrzeug-Modelle auf den Markt kommen, wovon der Chevrolet Bolt und der Tesla Model 3 die beliebtesten sein werden. Bestehende Anreize und Zuschüsse, bedeutende Investitionen der Erstausrüster (engl. original equipment manufacturers, OEMs), neue Anbieter sowie niedrige Batteriepreise sind Faktoren, die für zweistelliges Wachstum sorgen sollen.

In einer Zeit, in der Regierungen die emissionsfreie Mobilität vorantreiben wollen, sind die Anreize für) größer als für), heisst es bei Frost & Sullivan Mobility Industry. Deutschland, Großbritannien, Irland, Norwegen und Schweden werden den größten Einfluss auf die Preise von Elektrofahrzeugen haben, was mit den finanziellen Anreizen zu tun hat. In den Niederlanden ist der Markt dagegen aufgrund der Rücknahme von Anreizen drastisch zurückgegangen. Mehr als 774 025 Elektrofahrzeuge wurden in 2016 weltweit verkauft, davon waren 63,4 Prozent BEVs und 36,6 Prozent PHEVs.

Die Studie Global Electric Vehicle Market Outlook, 2017 ist Teil des „Frost & Sullivan Growth Partnership Service Programms Mobility: Automotive & Transportation“ zeigt, dass der Markt für Elektrofahrzeuge bei einer bemerkenswerten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 72,1 Prozent von 2011 bis 2016 auf insgesamt mehr als das 15fache gewachsen ist.

In diesem Jahr wird sich der globale Markt für Elektrofahrzeuge voraussichtlich um 25,6 Prozent und 950 000 verkaufte Fahrzeuge vergrößern. 48-Volt-Mildhybride und PHEVs werden voraussichtlich die wichtigsten Technologien sein, die in der Europäischen Union Absatz finden, während sich die chinesische Regierung für die BEV einsetzt. Voll-Hybride werden in Japan bis 2025 Standard werden.

Der Mittlere Osten, Südafrika, Südamerika und einige Länder in Asien-Pazifik verzeichneten im vergangenen Jahr erste Verkäufe von Elektrofahrzeugen. Obwohl der Markt nicht sehr attraktiv ist für Autohersteller, wird der Mittlere Osten zum Knotenpunkt, was die Nachfrage nach Premium-Elektrofahrzeugen angeht. Der chinesische Markt wuchs um 85 Prozent mit mehr als 351 071 verkauften Modellen und einem eroberten Marktanteil von mehr als 45,4 Prozent.

Der Markt für Elektrofahrzeuge bewegt sich hin zu einer höheren Batteriekapazität von über 60 kWh, um die Reichweite eines Elektroautos mit einer einzigen Ladung auf über 322 km (200 Meilen) zu bringen.

Samsung wird in Wettbewerb mit Tesla’s Gigafactory treten, was die Entwicklung von Akkus angeht. Tesla nimmt die Kostensenkung für einen Akku in den Blick; Samsung konzentriert sich jedoch auf Akkus von über 100 kWh, die eine Reichweite von mehr als 596 Kilometern (370 Meilen) und eine Ladezeit von weniger als 20 Minuten möglich machen. Ein kombiniertes Ladesystem (engl. combined charging system, CCS) und CHAdeMO zielen auf die Lancierung von Hochleistungs-Ladesystemen von 150 bis 350 kW.

Elektrofahrzeuge mit einer Reichweite von 322 km werden von General Motors (Chevrolet Bolt) und Tesla (Model 3) auf den Markt gebracht. Die meisten der führenden OEMs werden ihre Flaggschiff-Modelle als Modelle der zweiten Generation einführen. Der BMW i3 und der Ford Focus Electric erhalten ein Facelift und werden neu auf den Markt kommen.