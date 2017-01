Traumschiff GT

In der verlängerten Ausgabe EWB (Extended Wheelbase) ist der Bentley Mulsanne 5,82 Meter lang und verbietet sich damit in weiser Voraussicht jeden Ausflug in Parkhäuser, Nebenstrassen oder den Auto-Schalter am Schnellimbiss. Wer die Anschaffung eines Bentley Mulsanne EWB plant, wird sich daran gewöhnen müssen, ihn nur am Golfplatz oder am Luxus-Resort abzustellen, wo ihm dann ein netter Parking-Assistent die Mühe abnimmt und das Traumschiff gebührend vor Anker legt. Wenn Sie mehr zu dieser Komfort-Lounge auf 4 Rädern erfahren möchten, lesen Sie unseren Fahrbericht in der Druckausgabe des Tageblatt vom Mittwoch, den 4. Januar.