Toyota schaut in die Zukunft

Seine Vision von smarter Mobilität präsentierte Toyota auf dem 23. Weltkongress für Intelligente Verkehrssysteme (Intelligent Transportation System World Congress) in Melbourne: Bis zum 14. Oktober zeigte der japanische Automobilhersteller unter anderem vernetzte Sicherheitssysteme für einen unfallfreien Straßenverkehr. Bereits vor einem Jahr hat Toyota das so genannte ITS Connect in Japan vorgestellt, das verschiedene Sicherheitssysteme miteinander verknüpft. Es umfasst zum Beispiel einen Kreuzungsassistenten, der beim Abbiegen hilft, und eine Rettungskräfte- Benachrichtigung.

Die Systeme nutzen die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V) und zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur (V2I). Auf dem Weltkongress in Australien informierte Toyota erstmals darüber, wie sich diese Systeme seit ihrer Einführung auf die Unfallzahlen ausgewirkt haben.

Der japanische Automobilhersteller wagte auch einen Blick in die Zukunft und verdeutlichte, wie sich intelligente Verkehrssysteme weiterentwickeln. Besucher konnten sich dank Virtual-Reality-Zonen (VR) und Fahrsimulatoren selbst vom Nutzen der Systeme und Services überzeugen. Das Unternehmen stellte darüber hinaus aktuelle Trends und Initiativen in Japan und anderen Teilen der Welt zur Einführung und Entwicklung smarter Verkehrssysteme vor.

Der ITS World Congress ist die weltgrößte internationale Konferenz zum Thema intelligente Verkehrssysteme. Er findet jährlich abwechselnd in Europa, Amerika und im Raum Asien-Pazifik statt und führt ITS-Entwickler (Regierungen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen) aus der ganzen Welt zusammen. Neben der Präsentation neuester Entwicklungen und Produkte gibt es Vorträge, Ausstellungen und Testfahrten. (ampnet/jri)