Golf GTI Clubsport

1976 kam der erste GTI mit 110 PS, jetzt, 40 Jahre später, erfreuen wir uns am GTI Clubsport, der neben seinem Temperament und seiner Drehfreudigkeit auch mit der gewohnten Golf-Qualität und dem gewohnt aufgeräumten Interieur auftritt. Zu den Fakten: der Clubsport wird angetrieben von einem 2-Liter Vierzylinder Turbo TSI, der 265 PS leistet und eine Boostfunktion hat, die beim Durchdrücken des Gaspedals die Leistung nochmals kurzzeitig um 10% auf 290 PS steigert. Mehr dazu in der Druckausgabe des Tageblatt am 19. Oktober.