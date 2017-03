Donnergroll im Fünfertakt

„Ziemlich wüst, was?“ meinte das eine Kamel zum andern und liess seinen Unterkieffer gemütlich von links nach rechts wandern, als die kleinen roten, blauen, weissen, grünen und grauen Ungetüme durch die Kurven schossen und den Staub an der Hauptstrasse hinauf in das Dhofar-Gebrige aufwirbelten. Gemeint waren die neuen Audi RS Sportback und Limousine, welche die ansonsten um diese Jahreszeit recht verschlafene Natur im Süden Omans, unweit der Stadt Salalah, in helle Aufregung versetzten. „Beim Barte des Propheten, da fliegt dir der Höcker weg“, meinte sein Kumpel, drückte seine Camel aus und spitzte interessiert die Ohren beim Donnergrollen, den die Autos beim Gasgeben aus den Kurven verursachten. „Klar ein Fünfzylinder, das höre ich ganz genau, grinste er und rückte seine Sonnenbrille zurecht. „So einen habe ich seit den Tagen des Urquattro nicht mehr gehört, als Michèle Mouton und Walter Röhrl noch fuhren….“ Wir wissen natürlich nicht ganz genau, was sich die Kamele und die Nomaden abends am Lagerfeuer erzählten, doch ganz sicher drehten sich alle Diskussionen um die Audi RS 3, die hier tagelang durch die Gegend schwärmten und viel Farbe in die kargen, ausgetrockneten Täler und Berge brachten. Mehr als der farbliche Eindruck bleibt allerdings das Akustik-Erlebnis in der Erinnerung, der Klang eines Fünfzylinders ist nun mal so unverwechselbar wie die Gitarre von Richie Blackmore oder von Pete Townsend. Den Sultan von Oman wird es nicht interessieren, aber der rauhe Sound erklärt sich durch das abwechselnde Zünden direkt benachbarter und weiter voneinander entfernter Zylinder, meint Audi. Wir genossen diesen Sound, weil sich damit ein Krafterlebnis verband, das man nur selten in einem solchen Umfang erlebt und schon gar nicht in einem solchen Umfeld. Die wenigen Strassen die von Salalah nach Westen oder nach Norden durch das Dhofar-Gebirge führen, sind brandneu, von bester Qualität, breit und frei von allen Hindernissen wie Schlaglöcher, Querfugen oder Kreisverkehre. Letztere gibt es wohl in den Stadtbezirken, auf dem Land und in den Bergen haben Schafe, Kamele, Pferde oder Kühe ohnehin Vorfahrt, weil meistens in der Überzahl. Unser Erlebnis am Lenkrad des RS3 : einfach nicht zu beschreiben. Aus Rücksicht auf die Fachwelt und die Kamele Omans dennoch ein paar Details: In der neuen Audi RS 3 Limousine – dem ersten kompakten Stufenheck-Audi mit einem RS-Badge – und dem Audi RS 3 Sportback sorgt der stärkste Serien-Fünfzylinder der Welt für Vortrieb: der 2.5 TFSI, der 400 PS leistet. Sein maximales Drehmoment von 480 Newtonmeter steht schon bei 1.700 Umdrehungen pro Minute bereit und bleibt bis 5.850 Touren konstant. In nur 4,1 Sekunden sprinten die kompakten RS-Modelle von 0 auf 100 km/h. Auf Wunsch hebt Audi die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 auf 280 km/h an. Über das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic und den permanenten Allradantrieb quattro gelangt die Kraft des Fünfzylinders auf die Straße. Die elektrohydraulische Lamellenkupplung verteilt die Antriebsmomente variabel zwischen den Achsen. Je sportlicher der Fahrer unterwegs ist, desto schneller und öfter gelangt ein Großteil der Momente an die Hinterachse. Serienmäßig ist die quattro-Steuerung in das Fahrdynamiksystem Audi drive select (mit den vorwählbaren Modi comfort, auto, dynamic und individual ) eingebunden, ebenso wie die Lenkung, die S tronic, das Motormanagement, die schaltbaren Abgasklappen und das optionale RS-Sportfahrwerk plus mit adaptiver Dämpferregelung. Die elektronische Stabilisierungskontrolle ESC mit radselektiver Momentensteuerung und RS-spezifisch abgestimmtem Sportmodus perfektioniert das Handling. Im Zusammenspiel mit der Progressivlenkung, der Vierlenker-Hinterachse und dem straffen Fahrwerksetup mit 25 Millimeter Tieferlegung gegenüber dem A3 vereint der RS 3 faszinierende Dynamik und souveräne Stabilität. Standardmäßig montiert Audi 19-Zoll-Gussräder mit 235/35er Reifen, hinter denen Bremsscheiben mit 370 Millimeter Durchmesser arbeiten. Alternativ stehen vorn Scheiben aus Carbon-Keramik zur Wahl. „Ja, und drinnen? Was ist hinter dem Schleier?“, fragte das Kamel und warf einen Blick in den sportlichen Innenraum, in dem man sich auf Anhieb zurecht findet und das Sportlenkrad am liebsten nicht mehr aus der Hand geben möchte. Audi-Styling, Qualität, Power und extreme Fahr-Dynamik, mehr braucht man heutzutage nicht. Vor allem die RS3 Limousine wird hier eine neue Fan-Gemeinde erobern. Die Karawane kann weiterziehen!