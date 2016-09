Tesla-Niederlassung in Luxemburg

Von null zur Weltspitze in knapp zehn Jahren, so kann man den Werdegang von Tesla bezeichnen. Was vor etwa 13 Jahren mit einem Elektromotor auf einem Chassis von Lotus begann, hat sich innerhalb dieses Zeitraums zum Vorreiter und Premiumhersteller von modernen, sicheren und effizienten Elektro-Limousinen entwickelt. Die Tesla-Modelle S, X und demnächst auch Serie 3, bieten Fahrleistungen, welche den Standards modernster Benzin-Limousinen ebenbürtig sind, hohen Komfort und Sicherheit bieten und Fahrer und Insassen zudem mit dem Fortschrittlichsten verwöhnen, was modernes Infotainment in puncto Fahrsicherheit, Komfortverhalten und Kommunikationsfluss zu bieten imstande ist.

Das Modell S, erste vollelektrische Limousine der Welt, fährt mit je einem E-Motor an Vorder- und Hinterachse, und schafft die null auf hundert in 3 Sekunden. Das Modell X darf sich zu Recht das vielseitigste und schnellste E-SUV aller Zeiten nennen. Herausragendes Merkmal bei dieser Grossraumlimousine : die Flügeltüren, die so gestaltet sind, dass sie sich auch in engen Parklücken problemlos - und vor allem ohne Kratzer - betätigen lassen. Nächste Entwicklungsstufe von Tesla ist das Modell 3, mit dem Tesla in die Gross-Serienproduktion aufsteigen will und ab 2017 ein E-Fahrzeug anbietet, das sich preislich an eine breitere Käuferschicht wenden soll.

Seit September dieses Jahres ist Tesla nun auch mit einer Niederlassung in Luxemburg vertreten. An der Route de Thionville in Luxemburg befinden sich die Ausstellungs- und Wartungshallen, welche nunmehr das Netzwerl von über 80 Handels-und Wartungsniederlassungen in Europa ergänzen. Zudem beläuft sich das "Tankstellennetz" mit den Supercharger-Säulen auf jetzt 240 Standorte in ganz Europa, ein Netz, das Tesla noch rasant ausbauen wird.