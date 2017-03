Der optische Eindruck dieser Gran Turismo Limousine wird getragen von Designelementen eines Sportwagens und der Eleganz und dem Raumangebot eines Fastbacks.

Erster Hingucker dieser Limousine sind die serienmäßigen LED-Scheinwerfer die in der Einheit mit dem Ensemble Kühlergrill und Motorhaube eine markante Frontpartie ergeben. Insgesamt wir der Aerteon mit sechs Turbomotoren (TSI und TDI) mit einem Leistungsspektrum von 150 PS bis 280 PS angeboten. Die TSI- und TDI-Topmotorisierungen sind serienmäßig mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und Allradantrieb (4MOTION) ausgestattet. Im Innenraum dominieren digitale Instrumente („Active Info Display“) und ein 9,2-Zoll-Infotainementsystem mit Gestensteuerung („Discover Pro“), neue Assistenzsysteme blicken voraus und reagieren auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, Kurven und Kreisverkehre.

Erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde der Arteon auf dem Genfer Automobil-Salon (9. bis 19. März). Er entstand auf der konstruktiven Basis des Modularen Querbaukastens (MQB). Quer steht dabei für vorne quer eingebaute Motoren. Zwischen den zwei Achsen des Arteon spannt sich ein großer Radstand von 2.841 mm. Entsprechend kurz und knackig sind die Karosserieüberhänge des 4.862 mm langen Fastback-Modells.

Breit ist der Arteon 1.871 mm, hoch 1.427 mm. Zu den wichtigsten Design-Elementen des charismatischen Arteon gehört die völlig neu entwickelte Frontpartie. Kennzeichen: eine weit nach vorn und bis über beide Kotflügel reichende Motorhaube und ein Kühlergrill, der die gesamte Fahrzeugbreite einnimmt. Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer und -Tagfahrlichter verschmelzen dabei mit den verchromten Querspangen des Kühlergrills und der Motorhaube.

Der Arteon reiht sich im Rahmen der Volkswagen Modellpalette oberhalb des weltweit in verschiedenen Versionen angebotenen Passat ein. Produziert wird der neue Volkswagen Gran Turismo im deutschen Werk Emden. Der Startschuss fällt dabei Mitte Juni auf dem deutschen Markt; der Vorverkauf in den ersten europäischen Ländern begann direkt mit der Weltpremiere des Arteon in Genf.

Zum avant-gardistischen Gesamtkonzept des Arteon passen seine innovativen Assistenz- und Komfortsysteme. Drei der neuen Technologien verdeutlichen das: Die automatische Distanzregelung (ACC) der nächsten Generation berücksichtigt jetzt unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen respektive Streckendaten und passt die Geschwindigkeit automatisch an. Das neue, dynamische Kurvenlicht mit vorausschauender Regelung erkennt aufgrund der GPS- und Straßendaten des Navigationssystems, wann eine Kurve kommt und leuchtet sie bereits aus, bevor der Fahrer sie aktiv ansteuert. Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet die zweite Generation des Emergency Assist: Sollte der Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst der Assistent den Wagen im Rahmen der Systemgrenzen nicht nur ab, sondern lenkt ihn, sofern es der rückwärtige Verkehr zulässt, nun auch auf die ganz rechte Fahrspur.

Parallel zur hochwertigen Grundversion wird es den Gran Turismo in den zwei exklusiven Ausstattungslinien „Elegance“ und „R-Line“ geben. Die serienmäßige Konfiguration des Arteon Elegance setzt stark auf eine elegante Ausrichtung. Der Arteon R-Line rückt indes noch stärker die Sportlichkeit in den Mittelpunkt der Konfiguration. Auf der Basis dieser drei Ausstattungsrichtungen kann das Fastback-Modell weitreichend individualisiert werden. Zum Spektrum der optionalen Ausstattungsdetails zählen Features wie ein Panorama-Ausstell-/Schiebedach, eine Drei-Zonen-Klimaautomatik („Air Care Climatronic“ in-klusive Luftgütesensor und Antiallergen-Filter), Massage-sitze vorn, Lenkradheizung und zweifarbige Nappa-Lederausstattungen.

Der neue Arteon wird mit einem Spektrum aus sechs Turbodirekteinspritzern an den Start gehen. Alle Motoren sind Vierzylinder. Die Benziner (TSI) und Diesel (TDI) entwickeln in den ersten beiden Leistungsstufen jeweils identische 150 PS und 190 PS. Der stärkste TSI leistet 280 PS, beim kräftigsten TDI sind es 240 PS. Eine komplette Neukonstruktion ist der Basisbenziner: der 1.5 TSI Evo ist unter anderem aufgrund einer variablen Zylinderabschaltung (ACT) besonders effizient.

Alle Motoren können mit einem automatischen Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert werden (110 PS -TSI in Deutschland nur mit manuellem Getriebe). Für die TSI gehört das DSG ab 190 PS zur Serienausstattung. Im Falle der TDI ist es in der 240 PS -Version serienmäßig an Bord. Die stärksten TSI und TDI verfügen zudem generell über den Allradantrieb 4MOTION; für den 190 PS TDI steht der Allradantrieb optional zur Verfügung. Alle anderen Modelle besitzen Frontantrieb.