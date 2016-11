Mexikaner mit deutschen Tugenden

Es war ein toller Ritt, den uns die Audi-Leute mit einem logistischen Kraftakt ermöglicht hatten. War doch anfangs Los Angeles zur Fahrvorstellung vorgesehen gewesen, bevor die amerikanischen Behörden Audi dann einen Strich durch die Rechnung machten.

Denn so kamen wir in den Genuss von herrlichen Landschaften, hervorragenden, neuen Straßen, kamen an Millionen von Kakteen vorbei und erlebten einen Off-road-Parcours, der sich gewaschen hatte. Mehr dazu wie gewohnt in unserer Auto-Rubrik am 30. November in der Druckausgabe des Tageblatt.