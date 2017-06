Guter Vorsatz

Renault hat vor, im Reigen der Etablierten in der oberen SUV-Klasse mitzumischen. Beim neuen Koleos gelingt das wohl in Sachen Komfort und Raumangebot, auch bei den Fahrleistungen, sofern man hier nur familienfreundliche Standards setzt. Leistungs- und motormässig bietet Renault im Koleos nur einen 1,6 Liter Turbodiesel mit 130 PS sowie einen 2-Liter Turbodiesel mit 175 PS an. Es gibt drei Ausstattungsvarianten, manuelle Schaltung beim kleinen Motor und 7-Gang-Automatik bei den 175 PS Modellen. Je nach Variante kann man den Koleos auch mit Alltradantrieb erhalten. Mehr dazu im Magazin der Print-Ausgabe des Tageblatt am 24. Juni