Fahrdynamik leicht gemacht

Wer es in direkter Konkurrenz mit Vertretern wie Audi A6 und Mercedes E-Klasse zu tun hat, der muss schon was bieten, um sich den Namen als sportlichste Business-Limousine zu verdienen. BMW hat sich deshalb mit Akribie an die Entwicklung der neuen Generation des 5ers herangemacht. Was Roland Baumann dabei imponierte, erzählt er Ihnen in der Druckausgabe des Tageblatt am 14. Dezember.