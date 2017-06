Dreizylinder im Fabia

Es stehen die Leistungsstufen 70 kW / 95 PS und 81 kW / 110 PS zur Verfügung. Darüber hinaus erhält der tschechische Kleinwagen Skoda-Connect. Das Konnektivitätsangebot umfasst die ab Ambition serienmäßigen Care Connect-Dienste sowie die optional erhältlichen Infotainment Online-Dienste.

Skoda-Connect vernetzt den Fabia mit dem Internet und umfasst Care-Connect und Infotainment-Online. Care Connect wird ab der Ausstattungslinie Ambition serienmäßig im Fabia an Bord sein. Neben Assistenz- und Notruffunktionen enthält es auch den Fahrzeugfernzugriff. So lässt sich zum Beispiel via Smartphone überprüfen, wo das Fahrzeug parkt oder wie viel Kilometer die Restreichweite beträgt. Die Infotainment Online- Dienste liefern Wetterinformationen und geben Auskunft über Tankstellen sowie Parkplätze in der Umgebung. Zu den Highlights gehört auch die Online- Verkehrsinformation. Über Smart-Link+ können die bekannten Schnittstellen Apple Car- Play, Android Auto, Mirror-Link und Smart-Gate verwendet werden.

Die Kraftübertragung bei den neuen Dreizylindermotoren erfolgt beim 70 kW / 95 PS starken Motor über ein Fünfgang-Getriebe. Die Variante mit 81 kW / 110 PS steht sowohl mit manuellem Sechsgang-Getriebe als auch mit automatischem Siebengang- Direktschaltgetriebe zur Verfügung.