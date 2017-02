Zur erweiterten Serienausstattung des Sondermodells zählen unter anderem die 21-Zoll-Sport-Edition-Räder in Platinum Seidenglanz, Acht-Wege-Sportsitze aus Leder inklusive Alcantara-Sitzmittelbahnen aus dem Cayenne GTS. Neben den serienmäßigen Außenfarben Schwarz und Weiß sind optional fünf Metallic- Lackierungen im Angebot: Tiefschwarz, Mahagoni, Purpurit, Carraraweiß und Rhodiumsilber. Akzente setzen das Exterieur-Paket in hochglänzendem Schwarz, die dunkel getönte Privacy-Verglasung im Fond sowie die Radhausverbreiterungen in Wagenfarbe. Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer mit Porsche Dynamic Light System (PDLS), Servolenkung Plus, der Park-Assistent sowie automatisch abblendende Außen- und Innenspiegel sind weitere Bestandteile der Editionsmodelle. Beim Einsteigen leuchtet der Schriftzug „Platinum Edition“ auf den vorderen Türeinstiegsblenden auf. Alle äußeren Kopfstützen tragen das Porsche-Wappen, die Vordersitze sind beheizbar. Im Bereich Infotainment sind die Platinum-Modelle mit Porsche Communication Management (PCM) einschließlich Online-Navigation, Connect Plus-Modul und Bose-Surround-Sound-System ausgestattet. Ein weiteres Editions-typisches Attribut ist die Analoguhr auf der Armaturentafel. (ampnet/jri)