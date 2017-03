Heute Montag, den 6. März, wurde im Rahmen des Genfer Autombil-Salons das Auto des Jahres 2017 gekürt. Sieben Modelle hatten es über die einzelnen Vorwahlen ab September letzten Jahres bis in die Endrunde geschafft.

Das waren der Alfa Romeo Giulia, der Citroen C3, die Mercedes E-Klasse, der Peugeot 3008, der Nissan Micra, der Toyota C-HR und schliesslich der Volvo S90/V90. In der Endausscheidung siegte der Peugeot 3008 vor der Alfa Romeo Giulia und der Mercedes E-Klasse.Die von den Herstellern sehr geschätzte Car of the Year Auszeichnung ist nicht nur die älteste (erste Preisverleihung 1964), sondern auch die prestigereichste in Europa.

Nach der Kandidatenaufnahme (29 Modelle) und einer ersten Testwoche (Tannistest in Dänemark im Oktober 2016), gefolgt von zahlreichen individuellen Probefahrten, hatte die Jury am 18. November letzten Jahres die sieben Finalisten nominiert.

Die Car of the Year-Institution unterscheidet sich von den vielen anderen Automobil-Preisen. Die Stimmabgabe der Mitglieder ist transparent. Man weiss, wer wem wie viele Punkte abgegeben hat. Die offiziellen Sponsoren von Car of the Year sind in keiner Weise mit der Automobilindustrie verbandelt. Stattdessen wird der Car of the Year von sieben führenden Automobilzeitschriften aus ganz Europa organisiert: Auto aus Italien, Autocar aus Grossbritannien, Autopista aus Spanien, Autovisie aus den Niederlanden, L’Automobile aus Frankreich, Stern aus Deutschland und Vi Bilägare aus Schweden. Die besten 58 Fachjournalisten aus Europa wählen den Gewinner. Sie kommen aus 22 Ländern und sind in der Lage, die Wahl in praktisch allen Sprachen zu kommentieren.”