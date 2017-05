Was sein muss

Mazda spricht von der emotionalen Designsprache KODO – Soul of Motion, was so viel heisst wie Geist in Bewegung, die perfekte Harmonie zwischen Mensch und Maschine, wo auf überflüssige Schnörkel verzichtet und der Mensch dafür in den Mittelpunkt gesetzt wird. So präsentiert sich der neue Kompakt-SUV CX-5 von Mazda. Es ist ein Auto, das mit seinem minimalistischen Design nicht angibt und nicht aneckt, aber niemals übersehen wird. Ein Auto von angenehmer Funktionalität, das umso eleganter wirkt, je mehr man es betrachtet. Wenn man es fährt, kommt man der Mazda-Philosophie noch einen Schritt näher: es hat alles, kann alles und bietet Fahrer und Insassen entspanntes und sicheres Fahren. Mehr dazu im Magazin der Druckausgabe des Tageblatt vom Samstag, den 20. Mai