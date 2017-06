Arteon - Luxus für alle

Der Neue Arteon von Volkswagen ist eine Luxus-Limousine mit avantgardistischem Design, die neben hohen Komfort- und Sicherheitsansprüchen auch leistungsmässig als Grand Turismo auftritt. Der Fünftürer vereint Komfort und Raumangebot einer Limousine mit der Dynamik eines Sportwagens. Wenn VW eine Limousine dieser Klasse entwickelt, werden natürlich die Kundenansprüche in puncto Nutzwert und Wirtschaftlichkeit nicht ausser Acht gelassen. Ein riesiger, variabler Kofferraum und eine Rückbank, auf der man sich verlaufen kann zeigen, dass VW diesen Arteon wärmstens als Familienwagen empfehlen kann, der mit Look und Leistung wieder Frühlingsgefühle im braven Familienvater hervorzaubert.

Das Motorangebot besteht aus sechs Turbomotoren. Den Anfang machen drei Turbodirekteinspritzer, nämlich ein 280 PS starker TSI (Benziner) und zwei TDI (Diesel) mit 150 PS und 240 PS. Drei weitere Motoren werden das Spektrum komplettieren: der neu entwickelte 1.5 TSI Evo 150 PS mit Zylinderabschaltung sowie ein TSI und TDI mit jeweils 190 PS. Alle Motoren können mit einem automatischen Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert werden. Für die TSI gehört das DSG ab 190 PS zur Serienausstattung; im Falle der TDI ist es in der 240 PS-Version serienmäßig an Bord. Der 280-PS-TSI und 240-PS-TDI sind zudem generell mit dem Volkswagen Allradantrieb 4MOTION ausgestattet; für den 190 PS-TDI steht der Allradantrieb optional zur Verfügung. Alle anderen Modelle besitzen Frontantrieb.

Zum avantgardistischen Gesamtkonzept des Arteon passen seine innovativen Assistenzsysteme, darunter die automatische Distanzregelung (ACC) der nächsten Generation. Sie berücksichtigt jetzt unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen, Kurven, Kreisverkehre und Abzweigungen und passt die Geschwindigkeit automatisch an diese Parameter an. Das neue, dynamische Kurvenlicht mit vorausschauender Regelung erkennt aufgrund der GPS- und Straßendaten des Navigationssystems ebenfalls, wann eine Kurve kommt und leuchtet sie bereits aus, bevor der Fahrer sie aktiv ansteuert. Ein Plus an Sicherheit bietet die zweite Generation des Emergency Assist: Sollte der Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst der Assistent den Arteon im Rahmen der Systemgrenzen nicht nur ab, sondern lenkt ihn, sofern es der rückwärtige Verkehr zulässt, nun auch auf die ganz rechte Fahrspur.

Volkswagen wird den Arteon europaweit in drei Ausstattungsversionen anbieten: „Arteon“, „Elegance“ und „R-Line“. Bereits die Grundversion „Arteon“ ist umfangreich ausgestattet; so haben alle Modelle zum Beispiel LED-Scheinwerfer, die innovative Progressivlenkung, den Spurhalteassistent „Lane Assist“, das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion, Leichtmetallräder und das Infotainmentsystem „Composition Media“ an Bord. Die Konfiguration des Arteon Elegance setzt stark auf eine elegante Ausrichtung. Der Arteon R-Line rückt indes noch stärker die Sportlichkeit in den Mittelpunkt der Konfiguration.