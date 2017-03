Vom Van zum SUV

Als Peugeot Ende 2009 den ersten 5008 kommerzialisierte, rollte in Sochaux ein geräumiger Mini-Van vom Band. Doch Trends ändern sich, die Gattung „Monospace“ ist am Aussterben, und so schickt sich der Nachfolger nun an, als großer SUV mit sieben Sitzen die Welt zu erobern. Mehr zum neuen Peugeot 5008 erfahren Sie im Magazin der Druckausgabe des Tageblatt am 1. April.