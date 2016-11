Mit dem RF (Retractable Fastback) führt Mazda eine Targa-Version des MX-5 mit dreiteilig versenkbarer Dachkonstruktion ein. Die Markteinführung im Februar 2017 wird von einem auf 250 Exemplare limitierten Sondermodell begleitet.

Der Mazda MX-5 RF Ignition kann – für die Marke ein Novum – ausschließlich nach einer Online-Reservierung erworben werden. Diese startet zusammen mit dem regulären Vorverkauf des RF am 1. Dezember 2016 um 12 Uhr. Der Mazda MX-5 RF Ignition bietet serienmäßig eine Lackierung in den Premium- Metallicfarben Rubinrot oder Matrixgrau sowie in der Metallicfarbe Mondsteinweiß, schwarze 17-Zoll-BBS-Leichtmetallfelgen und dazu farblich passende Kontrastelemente wie ein schwarzes Dachmittelteil sowie schwarze Außenspiegelkappen. Im Innenraum kommen Recaro-Sportsitze mit Leder-Alcantara-Bezügen und dazu passenden Türverkleidungen und Armaturenträgerteilen mit Alcantara-Kombination zum Einsatz. Hochwertige Aluminium-Namensschilder auf den Türeinstiegsleisten und eine ebenso Plakette mit fortlaufender Nummerierung im Innenraum unterstreichen den exklusiven Charakter der Edition.

Der ausschließlich mit dem 118 kW / 160 PS starken Skyactiv-G 160 Triebwerk und manuellem 6-Gang-Getriebe lieferbare MX-5 RF Ignition hat zusätzlich zur Sports-Line-Ausstattung noch Bilstein-Sportstoßdämpfer sowie eine vordere Domstrebe. Der Preis für das Editionsmodell beträgt 35 990 Euro.

Auf der Seite www.mazda.de/mx-5-rf können sich Interessenten gegen eine Gebühr von 1000 Euro ihr limitiertes Sondermodell reservieren. Nach der Anmeldung auf der Seite kann nicht nur die Wunsch-Außenfarbe ausgewählt werden, sondern auch die Wunschnummer der persönlichen Sonderedition. Für die Unterzeichnung des Kaufvertrages wird im nächsten Schritt ein Mazda-Händler ausgewählt und die Zahlungsmethode für die Reservierungsgebühr festgelegt, bevor die Reservierung abgeschlossen werden kann. Die vorab gezahlte Reservierungsgebühr wird bei Abschluss des Kaufvertrages vom Gesamtpreis des Fahrzeuges abgezogen. Die Auslieferung des Mazda MX-5 RF Ignition wird voraussichtlich ab Mai 2017 beginnen.

Gleichzeitig beginnt am 1. Dezember 2016 der Verkauf des Mazda MX-5 RF, der im deutschen Markt ausschließlich mit dem stärkeren 160-PS-Motor erhältlich ist. Die Preise beginnen bei 29 890 Euro, der Mehrpreis gegenüber dem Mazda MX-5 mit Soft-Top in vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung beträgt 2700 Euro. (ampnet/jri)