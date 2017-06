Noch Zukunftspotenzial

Anlässlich eines „Tech Day“ über den Einsatz neuester Technologien bei Verbrennungsmotoren informierte Audi über seine innovativen V-Motoren, die in den Baureihen A4, A5,A6, A8, Q5 und Q7 zum Einsatz kommen. Daneben konnten wir auch die Erdgas-getriebenen g-tron-Modelle A4 und A5 Sportsback sowie die neue S-Version des Q5 mit 354 PS auf den Landstrassen rund um München ausführen. Dazu erfuhren wir einiges zur MHEV Hybrid-Technologie bei Audi.

Die V6-Aggregate – Diesel wie Ottomotoren – haben 3,0 Liter Hubraum, die V8-Motoren haben 4,0 Liter. Die Leistung reicht von 218 PS bis 605 PS. Ausnahme ist der neue 2,9 Liter V6-Motor im Audi RS 5.

Die neuen V6- und V8-Ottomotoren eignen sich auch für die Hybridisierung – auf Hoch- und Niedervoltbasis. Von Mitte 2017 an kommen die neuen Mild-Hybrid-Antriebe (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicles). MHEV-Antriebe in zwei Varianten an. Bei den Vierzylindermotorenbasieren sie auf dem bekannten 12-Volt-Bordnetz. Die Sechs- und Achtzylinder sowie der W12-Zylinder erhalten ein neues 48-Volt-Netz. In der nächsten Generation der Luxuslimousine Audi A8 werden sie bei sämtlichen Motorisierungen in der 48-Volt-Ausführung an Bord sein.

Den neuen 3.0 TDI-Motor haben die Audi-Ingenieure in vielen Bereichen intensiv weiterentwickelt. In den neuen Audi A5- und Q5-Modellen leistet der V6-Diesel 286 PS sowie 620 Nm Drehmoment. Der weiterentwickelte 3.0 TDI ist auf die Mild-Hybridisierung vorbereitet. Der aktuell stärkste Serien-Diesel von Audi ist der V8 4.0 TDI mit 435 PS Leistung und 900 Nm Drehmoment von 1.000 bis 3.250 Touren. Er beschleunigt den Audi SQ7 in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h ist elektronisch begrenzt.

Audi setzt vermehrt auf alternative Antriebe. Ein Fokus liegt dabei auf den g-tron-Modellen, die mit Erdgas (CNG = compressed natural gas) fahren und mit dem synthetisch hergestellten Audi e-gas nahezu CO2-neutrale Mobilität ermöglichen. Zum A3 Sportback g-tron kommen ab Frühsommer 2017 der A4 Avant g-tron und der A5 Sportback g-tron. Nutzen die Modelle das klimaschonende Audi e-gas als Kraftstoff, bindet es insgesamt genau die Menge an CO2, die das Auto emittiert. Nahezu klimaneutral Autofahren – mit Audi e-gas ist das schon heute möglich. Der Kraftstoff entsteht mithilfe von Ökostrom aus Wasser und Kohlendioxid oder auch aus Reststoffen, wie zum Beispiel Stroh und Grünschnitt. Er ist unabhängig von Erdöl, setzt am Auspuff nur so viel CO₂ frei, wie er bei seiner Herstellung gebunden hat, und konkurriert nicht mit der Nahrungsmittelproduktion

Angetrieben wird der Audi A5 Sportback g-tron von einem 2.0-TFSI-Motor mit dem von Audi weiterentwickelten, hocheffizienten Brennverfahren („B-Zyklus“). Die speziell für den Gasbetrieb angepassten Kolben und Ventile ermöglichen dabei eine optimale Verdichtung. Das so auf den CNG-Betrieb erweiterte Turboaggregat leistet 125 kW (170 PS).