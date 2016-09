Der Mercedes Transporter von morgen

VERNETZTE LÖSUNGEN

Mit dem Vision Van präsentierte Mercedes-Benz Vans am 7. September in Stuttgart eine revolutionäre Transporterstudie für den urbanen Raum. Der Vision Van entstand im Rahmen der strategischen Zukunftsinitiative adVANce. Mit adVANce entwickelt sich Mercedes-Benz Vans vom reinen Transporterhersteller zu einem Anbieter von ganzheitlichen Systemlösungen. Als erster Transporter weltweit wird der Vison Van zum Gesamtkonzept für eine komplett digital vernetzte Prozesskette vom Warenverteilzentrum bis zum Empfänger. Den Bericht von Roger Infalt können Sie in der Spezialausgabe "Nutzfahrzeuge" in der Druckausgabe des Tageblatt am 5. Oktober lesen.