Audi gibt Gas

Ein Fokus liegt dabei auf den g-tron-Modellen, die mit Erdgas (CNG = compressed natural gas) fahren und mit dem synthetisch hergestellten Audi e-gas nahezu CO2-neutrale Mobilität ermöglichen. Audi baut die Palette seiner g-tron-Modelle Zug um Zug aus: Zum A3 Sportback g-tron kommen ab Frühsommer 2017 der A4 Avant g-tron und der A5 Sportback g-tron . Nutzen die Modelle das klimaschonende Audi e-gas als Kraftstoff, bindet es insgesamt genau die Menge an CO2, die das Auto emittiert.

Angetrieben wird der Audi A5 Sportback g-tron von einem 2.0-TFSI-Motor mit dem von Audi weiterentwickelten, hocheffizienten Brennverfahren („B-Zyklus“). Die speziell für den Gasbetrieb angepassten Kolben und Ventile ermöglichen dabei eine optimale Verdichtung. Das so auf den CNG-Betrieb erweiterte Turboaggregat leistet 125 kW (170 PS). Bei 1.650 Umdrehungen pro Minute steht sein maximales Drehmoment von 270 Newtonmetern bereit. Ein elektronischer Regler verringert den hohen Druck des vom Tank einströmenden Erdgases (CNG = compressed natural gas) von bis zu 200 bar auf 5 bis 10 bar Arbeitsdruck im Motor. Diese Druckregelung erfolgt dynamisch und präzise, entsprechend der vom Fahrer angeforderten Kraft. So steht in der Gasleitung und in den Einblasventilen stets der richtige Druck bereit – niedrig für effizientes Fahren im unteren Drehzahlbereich, höher für mehr Leistung und Drehmoment.

In Summe haben die Audi-Ingenieure durch diese Maßnahmen eine im Bereich der CNG-Motoren beispiellose Effizienz erreicht. Im NEFZ-Zyklus verbraucht der Audi A5 Sportback g-tron mit S tronic Automatik pro 100 Kilometer nur 3,8 Kilogramm CNG (Masseinheit bei Gas sind nicht Liter, sondern Kilogramm). Das entspricht Kraftstoffkosten von etwa 4,00 Euro (Stand: Mai 2017).

Die CO2-Emission beträgt 102 Gramm pro Kilometer. Im Benzinbetrieb verbraucht das Modell 5,6 Liter pro 100 Kilometer und 126 Gramm CO2 pro Kilometer. Die Werte für den Handschalter betragen 4,0 Kilogramm CNG pro 100 Kilometer (108 Gramm CO2 pro Kilometer) im Gasbetrieb und 5,9 Liter pro 100 Kilometer (135 Gramm CO2 pro Kilometer) im Benzinbetrieb. Mit der optionalen Siebengang S tronic beschleunigt der Fünftürer in 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 224 km/h Höchstgeschwindigkeit, mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe sind es 8,5 Sekunden und 226 km/h.

Auf das gleiche Antriebskonzept baut auch der Audi A4 Avant g-tron. Sein 2.0-TFSI-Motor beschleunigt das S tronic-Modell in ebenfalls 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 221 km/h erreicht. Als Handschalter gelingt der Sprint auf Landstraßentempo in 8,5 Sekunden und endet bei maximal 223 km/h. Die Verbrauchs- und Emissionswerte sind ebenfalls nahezu identisch mit dem A5 Sportback g-tron: Ausgestattet mit der optionalen S tronic Automatik verbraucht er auf 100 Kilometer 3,8 Kilogramm CNG (102 Gramm CO2 pro Kilometer), der Handschalter 4,0 Kilogramm CNG (109 Gramm CO2 pro Kilometer). Im Benzinbetrieb sind es 5,5 Liter pro 100 Kilometer (126 Gramm CO2 pro Kilometer) bei der Automatikversion und 6,0 Liter pro 100 Kilometer (136 Gramm CO2 pro Kilometer) beim manuellen Getriebe.

Im Vergleich zu Benzin entsteht bei der Verbrennung von Erdgas wegen des geringsten Kohlenstoffanteils aller Kohlenwasserstoffe rund 25 Prozent weniger CO2. Zudem bleiben die Partikelemissionen sehr gering. Beim Betrieb mit dem nachhaltig produzierten Audi e-gas, das chemisch mit hochwertigem Erdgas praktisch identisch ist und dadurch in beliebiger Menge ins Erdgasnetz eingespeist werden kann, ist die g-tron-Flotte in der Well-to-Wheel-Betrachtung (von der Kraftstoff-Quelle zum Rad) nahezu klimaneutral unterwegs. Gegenüber einem vergleichbaren Benzinmodell verringert sich die CO2-Bilanz um 80%.

Im NEFZ-Zyklus fährt das bivalent ausgelegte g-tron-Modell mit seinem Tankvolumen von 19 Kilogramm Gas (bei 15 Grad Celsius) bis zu 500 Kilometer weit. Sinkt der Druck im Tank bei etwa 0,6 Kilogramm Restmenge auf unter 10 bar, wechselt das Motormanagement selbsttätig in den Benzinbetrieb. In diesem Modus können der A4 Avant g-tron weitere 450 Kilometer zurücklegen.

Nach dem Tanken – zur Analyse der Gasqualität – und bei großer Kälte startet der Motor zunächst mit Benzin. Danach wechselt er so rasch wie möglich inden Gasbetrieb. Alle Umschaltungen dauern nur wenige Zehntelsekunden und laufen nahezu unmerklich ab.