Kräftiger Lastesel

Bei fast noch spätsommerlichen Temperaturen von rund 20 Grad stellte der Nutzfahrzeugzweig des VW-Konzerns im spanischen Andalusien den neuen VW Crafter vor. Mit den staubigen Tälern und Ebenen rund um den kleinen Wüstenort Tabernas und im Nationalpark Cabo de Gata Nijar galt die Provinz Almería lange Zeit als das „europäische Hollywood“, und es wird geschätzt, dass hier fast 500 Westernfilme gedreht wurden. Rezent noch machten die Filmteams der beliebten Fantasy-TV-Serie « « Game of Thrones » hier Station.

Den neuen Crafter, dessen Vorgänger im Vorjahr 50.000 Abnehmer fand, loben seine Entwickler als ein zukunftsfähiges Auto, auch noch für übermorgen », das der – besonders aufgrund des weltweit pulsierenden e-commerce – wachsenden Nachfrage nach praktischen Lieferfahrzeugen Rechnung trägt. « In drei bis vier Jahren dürften Kurierdienste mehr als die Hälfte des Segments ausmachen. »

Mit mehr Nutzlast, größerem Ladevolumen, optimierten Außenabmessungen und einer überragenden Vielzahl von Antrieben und Derivaten überzeugt er mit vorbildlicher Funktionalität und bietet alltagstaugliche Lösungen für individuelle Transportaufgaben aus allen denkbaren Nutzungsbereichen.

Robuste, langlebige und verbrauchsreduzierte Nutzfahrzeug-Motoren, geringe Wartungs- und Verschleißkosten sowie durchdachte Vorbereitungen für Aufbauhersteller bieten optimalen Nutzen und entscheidende funktionale wie auch wirtschaftliche Vorteile für die vielfältigen Kundengruppen.

Ein neu entwickeltes und detailliert abgestimmtes Fahrwerk und innovative Assistenzsysteme ermöglichen neben dem Aspekt des völlig neuen Komforts in dieser Transporterklasse vor allem ein überzeugendes Fahrverhalten und einen entscheidenden Zugewinn an Sicherheit. Das von Grund auf neue Design-Konzept mit durchdachten Ablage- und Verstaumöglichkeiten im Interieur zeigt nicht nur optisch die grundlegenden Neuerungen, sondern bewirkt in Kombination mit weiteren die Aerodynamik optimierenden Maßnahmen mit 0,33 den besten cW-Wert seiner Fahrzeugklasse.

Mithilfe der von Grund auf neu gestalteten Innen- und Außenmaße birgt der neue Laderaum eine große Ladekapazität und hohe Nutzlast. Darüber hinaus machen die optimierten Packagemaße den neuen Crafter deutlich agiler im Stadtverkehr, was zusätzlich durch hilfreiche Assistenzsysteme wie den sensorgesteuerten Flankenschutz, den Parklenk-Assistenten, den Ausparkassistenten („Rear Traffic Alert“), einen Anhänger-Rangier-Assistenten („Trailer Assist“) und zahlreiche weitere Assistenzsysteme unterstützt wird.

Der neue Crafter erzielt mit Frontantrieb ein Ladevolumen bis zu 18,4 Kubikmeter und eine maximale Laderaumhöhe von 2.196 mm bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3 bis 4 t. Dabei bietet er eine Durchladebreite zwischen den Radkästen von 1.380 mm und eine maximale Laderaumlänge von 4.855 mm – und somit die besten Packagemaße seiner Fahrzeugklasse. Noch besser sind die Werte bei den Heckantriebs- bzw. 4motion-Varianten. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass der neue Crafter über alle 69 Derivate hinweg jeweils die größtmögliche Kapazität seiner Klasse für die Zuladung von Euro-Paletten und Roll-Containern bietet. In der längsten Variante finden beispielsweise bis zu neun Roll-Container Platz. Auch stehen je nach Modell bis zu drei Fahrzeuglängen zur Auswahl.