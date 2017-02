Kraft mit Köpfchen

Seat hat mit der Cupra-Version beim neuen Leon einen extrem temperamentvollen und unternehmungslustigen Wolf im Schafspelz herausgebracht. Doch der Cupra 300 Schriftzug am Heck, die Bremssättel, Auspuffrohre und Sportfelgen verraten, was hier los sein darf, falls es Strasse, Verkehr und Gesetz zulassen. 300 PS, eine kurze 6-Gangschaltung oder eine DSG-Automatik, adaptive Fahrwerksabstimmung und eine wahre Renn-Konfiguration in der „Cupra“ Position, die entsprechenden Bremsen und eine präzise Lenkung ergeben eine begeisternde Mischung von überlegter Kraftentfaltung und hemmungslosem Temperament. Wir fuhren den Cupra im Hinterland von Barcelona und auf der Rennstrecke von Castelloli. Unsere Eindrücke dazu in den Autoseiten des Magazin im Tageblatt am kommenden Samstag, den 25. Februar.