Das renommierte amerikanische Verbrauchermagazin „Consumer Reports“ hat in einer umfangreichen Studie Audi als beste Automarke 2017 ermittelt. Die Ingolstädter holen sich den Spitzenplatz bereits im zweiten Jahr in Folge. Porsche folgt auf dem zweiten Platz, BMW belegt Rang drei. Die Bewertungs-Kategorien der Studie „Which brands make the best vehicles?“ (Welche Marken bauen die besten Autos?) sind Straßentest, Zuverlässigkeit, Kundenzufriedenheit und Sicherheit.