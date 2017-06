Souverainer Auftritt

„Der BMW 5er Touring wurde gezielt für den europäischen Markt entwickelt, wo er mit seinem vielseitigen Karosseriekonzept bereits seit 25 Jahren erfolgreich ist. In der nun bereits fünften Generation will dieses Modell mehr denn je die hohen Ansprüche einer Zielgruppe erfüllen, die den großen und variablen Gepäckraum zu nutzen, den souveränen Auftritt zu schätzen und die Fahrfreude zu genießen weiß“, sagte Dr. Ian Robertson, Mitglied des Vorstands der BMW AG, im Rahmen der internationalen Vorstellung des neuen Touring.

Zum Verkaufsstart in diesen Tagen stehen vier Motoren aus der aktuellen Antriebsgeneration der BMW Group zur Auswahl, der Allradantrieb BMW xDrive kommt von Beginn an in zwei Modellen zum Einsatz. Weitere Varianten, sowohl mit klassischem Hinterrad- als auch mit Allradantrieb, folgen im Laufe des Jahres. Im neuen BMW 530i Touring erzeugt ein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Ottomotor eine Höchstleistung von 185 kW/252 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Der BMW 530i Touring ist serienmäßig mit einem 8-Gang Steptronic Getriebe ausgestattet und beschleunigt in 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Sein kombinierter Kraftstoffverbrauch beträgt 6,3 bis 5,8 Liter je 100 Kilometer, die CO2-Emissionen belaufen sich auf 143 bis 133 Gramm pro Kilometer.

Der 3,0 Liter-Reihensechszylinder-Ottomotor arbeitet im BMW 540i xDrive Touring. Eine Spitzenleistung von 250 kW/340 PS und ein maximales Drehmoment von 450 Nm ermöglichen eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,1 Sekunden. Der BMW 540i xDrive Touring kommt auf einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 7,7 bis 7,3 Litern je 100 Kilometer und CO2-Werte zwischen 177 und 167 Gramm pro Kilometer.

Der Vierzylinder-Dieselmotor des neuen BMW 520d Touring erzeugt aus einem Hubraum von 2,0 Litern eine Leistung von 140 kW/190 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm bei einem Verbrauch von 4,9 bis 4,5 Litern (4,7 bis 4,3 Liter) je 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 129 bis 119 Gramm (124 bis 114 Gramm) pro Kilometer. Komplettiert wird das zum Verkaufsstart verfügbare Motorenangebot von einem 3,0 Liter großen Reihensechszylinder-Diesel, der es auf eine Höchstleistung von 195 kW/265 PS und ein maximales Drehmoment von 620 Nm bringt.

Kaum hatten wir im Fahrzeug Platz genommen, fiel uns die im Vergleich zum Vorgängermodell weniger hoch aufragende Instrumententafel auf. Das Control Display ist jetzt als freistehender Flatscreen ausgeführt. Auf allen Sitzplätzen steht spürbar mehr Kopf-, Schulter- und Beinfreiheit zur Verfügung. Eine optimierte Lehnenkontur, die längere Sitzfläche und ein Plus an Kniefreiheit steigern den Reisekomfort im Fond. Das Gepäckraumvolumen des neuen BMW 5er Touring wurde auf 570 bis 1 700 Liter, die Zuladung je nach Modellvariante um bis zu 120 auf 720 bis 730 Kilogramm erhöht. Daneben beeindruckt die hohe Funktionalität, die auf einer Vielzahl an praktischen Detaillösungen beruht: eine im Verhältnis 40 : 20 : 40 teilbare Fondsitzlehne, die per Tastendruck vom Kofferraum aus aktivierbare elektrische Lehnenfernentriegelung, das separat zu öffnende Heckfenster und die automatische Heckklappenbetätigung, die optional auch das berührungslose Öffnen und Schließen ermöglicht.

Mit neuen Assistenzsystemen und erweiterten Funktionen weist auch der neue BMW 5er Touring den Weg zum automatisierten Fahren. Zum konsequenten Fortschritt auf diesem Gebiet tragen neben der Querverkehrs- und Vorfahrtswarnung auch der Spurwechsel- und der Spurhalteassistent mit aktivem Seitenkollisionsschutz und die Ausweichhilfe bei. Die neuen Systeme bieten Lenk- und Spurführungsunterstützung vom Schritttempo bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h. Bei der Nutzung der Aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion genügt nun ein Knopfdruck, um ein von der Speed Limit Info erkanntes Tempolimit zu berücksichtigen. BMW Connected sorgt auch im neuen BMW 5er Touring für eine nahtlose Vernetzung zwischen dem Fahrzeug und dem Smartphone des Fahrers. Die Verkaufspreise in Luxemburg liegen zwischen 48.700 (520d) und 64.550 (540i xDrive) Euro.