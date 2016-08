Rekordreifen von Goodyear

Colmar-Berg, 24. August 2016 – Nutzfahrzeugreifen von Goodyear setzen neue Maßstäbe: Der Lkw „The Iron Knight“ von Volvo Trucks konnte mithilfe speziell im Luxemburger Forschungszentrum (GIC*L) entwickelter Reifen zwei neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Auf der 1.000-Meter-Distanz erreichte der 4,5 Tonnen schwere Truck eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 169,09 km/h und legte die Strecke aus dem Stand in 21,29 Sekunden zurück. Über 500 Meter beeindruckte der „Eiserne Ritter“ mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 131,29 km/h und 13,71 Sekunden, ebenfalls mit einem Start aus dem Stand. Der neue Weltrekordler bringt 2.400 PS auf die Straße und erreichte damit auf seinen Rekordfahrten eine Höchstgeschwindigkeit von 276 km/h.

„Nur ein Hightech-Produkt kann in diesem extremen Leistungs- und Drehmomentbereich zuverlässig dafür sorgen, dass ein 4,5-Tonnen-Lkw bei fast 280 km/h einen optimalen Grip auf der Straße hat“, kommentiert Laurent Colantonio, Direktor Lkw-Reifentechnologie für Goodyear Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Die speziell für „The Iron Knight“ entwickelten Lkw-Reifen seien ein Ergebnis der kontinuierlichen Zusammenarbeit und starken Partnerschaft von Goodyear mit dem führenden Nutzfahrzeughersteller Volvo, so Colantonio weiter. „Dass mit unseren Reifen neue Weltrekorde aufgestellt werden, unterstreicht ein weiteres Mal unsere Technologieführerschaft in diesem Bereich. Auch unsere Standardreifen für Lkws sind extrem leistungsstark und helfen unseren Kunden dabei, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken.“

Die Lenkachsreifen des „The Iron Knight“ haben die Größe 315/70R22.5 und basieren auf den Lkw-Rennreifen von Goodyear, die alle Fahrzeuge bei der Truck-Racing-Europameisterschaft der FIA (Fédération internationale de l'automobile) verwenden. Die Antriebsreifen des Weltrekordlers haben die Größe 495/45R22.5 und widerstehen zuverlässig dem extrem hohen Drehmoment, das der Truck bei der Beschleunigung entwickelt. Beide Reifentypen werden im Werk in Colmar-Berg hergestellt, sind auf gängigen Nutzfahrzeugkarkassen von Goodyear gebaut und verfügen über speziell entwickelte Laufflächenmischungen und Profile. Der Schriftzug „The Iron Knight“ schmückt gut sichtbar die Seitenwand der Rekordreifen.

Gefahren wurde der „Iron Knight“ von der Rennlegende Boije Ovebrink auf einer hierfür abgesperrten Teststrecke in Nordschweden. Ovebrink verfügt über mehr als 30 Jahre Rennerfahrung sowohl mit Autos als auch mit Trucks und hat bereits fünf Geschwindigkeitsrekorde gebrochen. Zurzeit werden die jüngsten Weltbestleistungen des Rekordjägers vom internationalen Motorsportverband FIA geprüft.

Der Reifenspezialist Goodyear und Volvo Trucks können auch in Sachen Geschwindigkeitsrekorde auf eine erfolgreiche gemeinsame Geschichte zurückblicken. So fuhr Boije Ovebrink bereits 2012 auf speziell entwickelten Nutzfahrzeugreifen von Goodyear den Truck „The Mean Green“ zum weltschnellsten Hybrid-Lkw und stellte zwei neue Weltbestleistungen auf. (Mitgeteilt von Goodyear)