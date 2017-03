E-Cabrio und E-Coupé

Der offene Viersitzer ist nach dem ebenfalls in Genf präsentierten E-Klasse-Coupé das jüngste Mitglied der erfolgreichen Baureihe. Die E-Klasse-Familie wurde binnen eines Jahres komplett erneuert und umfasst neben den beiden Zweitürern die intelligenteste Business-Limousine der Welt, das T-Modell sowie den All-Terrain. Das E-Klasse-Cabriolet vereint puristisches, sinnliches Design mit großzügigem Langstreckenkomfort für vier Personen und modernster Technik.

Mit dem neuen Cabriolet präsentiert Mercedes-Benz das fünfte und jüngste Mitglied der E-Klasse-Familie, die damit innerhalb eines Jahres komplett erneuert wurde. Gleichzeitig setzt die Marke mit dem Stern ihre Tradition der offenen Cabriolets mit klassischem Stoffverdeck auf hohem Niveau fort.

Mit geschlossenem Verdeck ähnelt das E-Klasse-Cabriolet der Silhouette des E-Klasse-Coupés und zeigt die gleichen ausdrucksstarken Proportionen. Die enge Verwandtschaft unterstreicht auch das puristische, flächenbetonte Design mit reduzierten Linien sowie sinnlichen Formen. Den luxuriös-sportiven Charakter des E-Klasse-Cabriolets betont auch das gegenüber der Limousine um 15 Millimeter tiefer gelegte Fahrwerk. Damit steht das Fahrzeug bereits mit 17-Zoll-Serienbereifung auf Sportniveau.

Das Stoffverdeck ist serienmäßig als vollautomatisches Akustikverdeck ausgeführt. Sein mehrschichtiger Aufbau mit aufwändiger Dämmung reduziert Wind- und Fahrgeräusche. Damit bietet es den Insassen auch bei höheren Geschwindigkeiten eine gute Sprachverständlichkeit. Beim Klimakomfort wirkt sich der Verdeckaufbau ebenso positiv aus und verleiht dem Cabriolet uneingeschränkte Ganzjahrestauglichkeit.

Aus dem S-Klasse Cabriolet abgeleitet, erfüllt das Verdeck zudem hohe Qualitätsansprüche hinsichtlich Haltbarkeit und Funktion. Es lässt sich in 20 Sekunden, bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h, komplett öffnen und schließen.

Das Interieur des neuen E-Klasse-Cabrios besitzt eine klare Grundform. Eine besonders hochwertige Materialauswahl sowie -verarbeitung unterstreicht den sportiven, stilvollen Charakter und strahlt höchste Wertanmutung aus.

Gegenüber seinem Vorgänger ist das E-Klasse-Cabriolet sowohl in der Länge, in der Breite als auch im Radstand gewachsen. Mit einer Fahrzeuglänge von 4.826 mm, einer Fahrzeugbreite von 1.860 mm und einer Höhe von 1.428 mm übertrifft ihn das neue E-Klasse-Cabriolet deutlich. Die größere Spurweite vorne mit 1.605 mm (+67 mm) und hinten mit 1.609 mm (+68 mm) verbessert vor allem die Fahrdynamik. Die deutlich größere Grundfläche kommt vor allem den Passagieren im Fond zugute. Auf jedem der vier vollwertigen Sitzplätze mit Einzelsitzcharakter genießen Fahrer und Passagiere echten Langstreckenkomfort.

Zum Marktstart stehen zunächst leistungsstarke und effiziente Benzin- und Dieselmotoren zur Wahl, erstmals auch in Verbindung mit dem permanenten Allradantrieb 4matic. Weitere Motorisierungen werden folgen. Alle Modelle sind serienmäßig mit dem Neungang-Automatikgetriebe 9G-tronic ausgerüstet. Es erlaubt schnelle Schaltvorgänge und ein niedrigeres Drehzahlniveau. Dies wirkt sich vor allem auf die Effizienz sowie den Geräuschkomfort positiv aus.

Das Fahrwerk des neuen E-Klasse-Cabriolets ermöglicht agilen Fahrspaß und bietet gleichzeitig hohen Fahrkomfort. Serienausstattung ist ein gegenüber der Limousine um 15 Millimeter tiefer gelegtes, komfortabel abgestimmtes "Direct Comtrol"-Fahrwerk mit Amplituden-abhängigem Dämpfungssystem. Optional erhältlich ist das ebenfalls tiefer gelegte "Dynamic Body Control"-Fahrwerk mit Verstelldämpfung. Hier kann der Fahrer die Dämpfungseigenschaften über den Schalter für das "Dynamic Select"-System verändern. Zur Verfügung steht eine breite Spreizung zwischen den drei Stufen „Comfort“, „Sport“ und „Sport+“.

Auf Wunsch ist das Cabriolet auch mit der aus der E-Klasse-Limousine bekannten Mehrkammer-Luftfederung "Air Body Control" lieferbar. Dank drei unterschiedlich großer Kammern in den Federbeinen der Hinterachse und zwei in den Federbeinen der Vorderachse kann der Fahrer in drei Stufen regeln, wie straff die Federung reagiert. Damit genießen die Passagiere eine weiche Grundfederung und haben bei steigender Geschwindigkeit das sichere Gefühl hoher Fahrstabilität.

Eine elektronisch geregelte Verstelldämpfung ergänzt die Mehrkammer-Luftfederung. Sie passt die Dämpfung an jedem einzelnen Rad automatisch der aktuellen Fahrsituation und dem Straßenzustand an – etwa bei Ausweichmanövern oder Schlechtwegstrecken. Damit ermöglicht das System Abroll- und Fahrkomfort und gleichzeitig Fahrdynamik.

Über den "Dynamic Select"-Schalter kann der Fahrer zudem in Verbindung mit dem "Air Body Control"-System unterschiedliche Fahrcharakteristiken wählen: „Comfort“, „Eco“, „Sport“, „Sport +“ und „Individual“.