Skoda mit 13 Millionen Motoren

Zeitgleich begann dort die Herstellung des neuen Drei-Zylinder-Turbobenziners 1,0 TSI aus der Baureihenfamilie EA 211. Am Standort werden bis zu 2300 Triebwerke pro Tag produziert. In der Motorenfertigung arbeiten rund 1400 Beschäftigte. Die Aggregatefertigung am Unternehmenssitz begann 1899, als Václav Klement und Václav Laurin – die Gründerväter der Marke – dort ihren ersten Motorradmotor fertigten.

1997, sechs Jahre nach dem Neustart unter dem Dach von Volkswagen, lieferte Skoda dann erstmals Motoren auch an Schwestermarken innerhalb des Konzerns. (ampnet/jri)