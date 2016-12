Eigentlich ist « downsizing » ja das Schlagwort im modernen Motorenbau. Kleinere, sprich hubraumschwächere Antriebe stehen für günstigere Verbrauchswerte und weniger CO2-Aussto. Doch nicht jeder Kunde will sich mit derart « kleineren » Motoren zufrieden geben, und da der Kunde (zumeist) König ist, stellt man bei Nissan nun sozusagen gegen den Strom dem bisherigen 1,6-Liter-Turbodiesel einen neu entwickelten 2-Liter zur Seite, der vorerst im X-Trail, später auch bei Modellen der Schwesterfirma Renault zum Einsatz kommt.

Der neue, 130 kW/177 PS starke Selbstzünder mit einem Drehmoment von 380 Nm verfügt über eine exzellente Durchzugskraft in einem breiten Drehzahlbereich und stellt so eine perfekte Ergänzung der Angebotspalette dar. Deutlich stärker und unter Last nochmals souveräner als der 1,6-Liter-Diesel mit 96 kW/130 PS, trifft der 2-Liter-dCi für jene Kunden, die ein Plus an Leistung schätzen, genau ins Schwarze. Das zeigt sich auf eindrucksvolle Weise in Fahrsituationen, die Mensch und Maschine fordern, bei Offroad-Tests in einer riesigen Kiesgrube oder bei der Überland- und Autobahnfahrt. Die Anhängelast beträgt 2.000 Kilo für die handgeschaltete Version und 1.650 Kilo für die Versionen mit Xtronic--Getriebe.

Gleichzeitig bietet Nissan für den X-Trail erstmalig die Kombination des Xtronic-Getriebes mit dem 4WD-Antrieb an. Die innovative Automatik ist mit dem starken 2-Liter-Selbstzünder auch als reiner Fronttriebler zu haben. Eine 2.0-dCi-4WD-Version mit manuellem 6-Gang-Getriebe rundet die Angebotspalette ab. Unterm Strich hat Nissan die Variantenvielfalt des X-Trail so enorm gesteigert und sich somit für die Kundenklientel im oberen SUV-Segment noch besser positioniert.

Das Design des X-Trail blieb unangetastet: Von Beginn an auf bis zu sieben Sitze ausgelegt, profitiert der Innenraum vom langen Radstand des X-Trail. Für die Passagiere bedeutet das deutlich mehr Bewegungsfreiheit, als in dieser Klasse üblich. Die drei Sitzreihen sind wie in einem Theater angeordnet: Die leicht erhöht sitzenden hinteren Passagiere genießen dadurch eine besonders gute Übersicht. Die Preise für den Nissan X-Trail 2.0 dCi beginnen in Luxemburg für die Frontantriebsversion mit Xtronic bei 33.224, den Allradler gibt’s mit Handschaltgetriebe ab 33.466 Euro, mit Xtronic ab 35.158 Euro.