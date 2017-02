Finalisten ausgewählt

75 internationale Fachjournalisten haben die Finalisten in den fünf Kategorien für die Auszeichnung “World Car of the Year” ausgewählt. Jetzt beginnt die Feinarbeit der Einzelbewertungen für die Preise.

Die Finalisten in den einzelnen Kategorien sind :

Audi A5/S5 Coupé, Audi Q2, Audi Q5, Fiat/Abarth 124 Spyder, Honda Civic, Jaguar F-Pace, Mazda CX-9, Skoda Kodiaq, Toyota C-HR und Volkswagen Tiguan.

Bentley Bentaga, BMW 5er Serie, Genesis G90, Mercedes-Benz E-Klasse, Volvo S90/V80.

Aston Martin DB11, Audi R8 Spyder, Honda/Acura NSX, Porsche Boxster/Cayman.

Chevrolet Bolt, Honda Clarity Fuel-cell Car, Hyundai Ioniq, Tesla Model X, Toyota Prius Prime.

BMW i3 (94 Ah), Citroen C3, Ford Ka+, Smart Cabriolet, Suzuki Ignis.

Die Auszeichnung für das “World Design Car of the Year” wird extra von einer Fachjury vergeben. Die Auszeichnungen werden am Donnerstag, 13. April 2017, bei der New York International Auto Show vergeben. (ampnet/Sm)