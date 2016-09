Der neue Porsche Panamera

Ein Hochleistungssportwagen im Design einer Luxuslimousine mit vier Sitzplätzen, die Vermählung dieser beiden Konzepte macht den neuen Panamera einzigartig in einem Segment, in dem er Gründungs- und gleichzeitig einziges Mitglied ist.

Der Name Porsche signalisiert Hochleistungsmotoren, Sportlichkeit und Einzigartigkeit im Design. Dass diese Attribute in einem luxuriösen Umfeld noch exklusiver und vornehmer zum Ausdruck kommen, ist nicht neu. Dass hier vier Erwachsene über vier Türen Zugang zu Sportfeeling und höchste Luxusstufe unter einem Dach haben, das hat Porsche vor Jahren mit der Einführung des Panamera ermöglicht und nun, mit der zweiten Generation des Panamera, sowohl die sportlichen Zutaten als auch die Luxus- und Komfortattribute dieser Rennlimo noch verschärft.

Normalerweise steigt man in einen Porsche und geht sofort zur Tagesordnung über. Anschnallen, Rück- und Seitenspiegel einstellen, Motor starten, ein Blick auf den Notausgang, Gang rein, Blinker und weg. Beim Panamera kann dies sich etwas verzögern, denn da begibt man sich in das Porsche Advanced Cockpit, das einen in die digitale Welt entführt, der auch eine Marke wie Porsche nicht mehr entkommen kann. Porsche Communication Management (PCM) begreift alle möglichen digitalen Funktionen, die über das grosse Touch-Display in der Mitte des Armaturenbretts und im Sensorfeld der Mittelkonsole abgefragt oder betätigt werden können und über das auch die Fahrwerks-, Federungs- und Getriebeeinstellungen ausgewählt werden. Porsche Connect Plus gehört dazu, es vernetzt den Panamera mit dem Web und bietet alle Funktionen, die einem das Leben unterwegs so erleichtern oder den Tag versauen, je nachdem wie aufgeschlossen man modernster Kommunikationstechnologie gegenüber steht.

Mit Beifahrer geht alles schon viel besser, der kann sich an den vielen Funktionen die Zeit vertreiben, Heizung, Klimaanlage, Belüftung oder Musiklautstärke steuern oder die Abflugzeiten der Flüge aller Flughäfen der Welt abrufen, ausser in Nordkorea, wo ein Panamera-Besitzer selbstverständlich auch sein eigenes Flugzeug und Mittelstreckenrakete besitzt. Das können auch die beiden Mitfahrer hinten, die erlesenen Reisekomfort geniessen und ebenfalls eine Display- und Bedienungskonsole vorfinden, mit welcher man beispielsweise den Sitz des Vordermannes nach vorne rücken kann, eine Funktion, die man in der Touristenklasse eines Flugzeugs leider nicht vorfindet.

Wer jetzt als Liebhaber von Sportwagen das Weite gesucht hat, weil er glaubt, sich in den Ledersitzen einer Luxuslimousine verirrt zu haben, den können wir zurückpfeifen, denn auch beim Panamera geht es um Hochleistung und sportliches Fahrverhalten. Eigentlich hätten die Skeptiker angesichts des neuen Designs des Heckteils die gewollte Reminiszenz an den 911 wahrnehmen müssen, die sich am Ende des über 5 Meter langen Panamera offenbart. Wenn nicht, so reicht das Starten des Motors. Und danach der Höhenrausch der drei neuen Bi-Turbo Motoren, die da sind: ein 2,9 Liter V6 mit 440 PS im Panamera 4S, ein 4-Liter V8 mit 550 PS im Panamera Turbo und ein 4-Liter V8 Diesel mit 422 im Panamera 4S Diesel.

Wohldosiert auf die Strasse gebracht über ein 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe PDK, wobei Sie ihrem Nachbarn erklären sollten, dass es sich hier natürlich um eine Automatik handelt. Allrad gehört dazu, Hinterachslenkung gibt’s auch und das alles ergibt einen souveränen Fahrspass mit ausgeprägt sportlicher Note, letzten Endes ist der Panamera ein Porsche, der sich ein Vergnügen daraus macht, vier Personen dorthin zu entführen, wo bisher höchstens zwei das Vergnügen hatten.