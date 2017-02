Update zum Leben und Erleben

Jahr für Jahr entscheiden sich rund eine Million Menschen für einen neuen Golf. Alle 40 Sekunden fährt im Schnitt seit mehr als vier Jahrzehnten ein neuer Golf vom Band. Meist individuell konfiguriert, auf Bestellung produziert. Jetzt steht ein neuer Golf in den Startlöchern. Der Vorverkauf in vielen Ländern der Welt ist angelaufen, und die Produktionskurve in den Volkswagen Werken steigt.

Die ersten Exemplare des Modelljahres 2017 gehen – als Schrägheckmodell und Variant – in diesen Tagen auf die Reise zu ihren Besitzern. Sie erhalten einen Golf mit modernsten Motoren, geschärftem Design, cleversten Assistenzsystemen, einer neuen Generation der Infotainmentsysteme und erweiterter Ausstattung. Schon das Grundmodell – der Golf Trendline – startet serienmäßig ab sofort inklusive neuem Infotainmentsys-tem („Composition Colour“) und ebenfalls neuen LED-Rückleuchten durch.

Der neue Golf ist gespickt mit technischen Innovationen. Einige Beispiele: Erstmals in der Kompaktklasse kann das neue Radio-Navigations- und Onlinesystem „Discover Pro“ via Gestensteuerung bedient werden. Mit seinem 9,2-Zoll-Screen bildet es eine konzeptionelle und visuelle Einheit mit dem im Golf ebenfalls neuen Active Info Display. Parallel vergrö-ßert sich das Spektrum der Online-Dienste und Apps. Stichwort „Smart-Home“: Fortan wird es möglich sein, via „MirrorLink™“ und der neuen App „Door Bird“ on-line aus dem fahrenden Auto heraus zum Beispiel einem Familienmitglied oder Paketzusteller die Haustür zu öffnen. Der Fahrer sieht dabei online, wer zuhause klingelt. Das Update des mehr als 33 Millionen Mal verkauften Golf manifestiert zudem einen neuen Status quo der Assistenzsysteme in der Kompaktklasse: Technologien wie die City-Notbremsfunktion mit neuer Fußgängererkennung (Front Assist), der neue Stauassistent (teilautomatisiertes Fahren bis 60 km/h) und der ebenfalls in diesem Segment neue Emergency Assist verbessern signifikant die Sicherheit. Im Fall des Stau-Assistent erhöht sich parallel entschieden der Komfort im dichten Verkehr.

Flankiert wird die progressive Digitalisierung vom Debüt effizientester Motoren. Schon der neue Basisbenziner – der Turbodirekteinspritzer 1.0 TSI mit 63 kW / 85 PS – brilliert mit lediglich 4,8 l/100 km Verbrauch. Im Golf debütiert zudem der neue Turbobenziner „1.5 TSI Evo“ – ein weiterentwickelter Vierzylinderturbo mit 110 kW / 150 PS und variabler Zylinderabschaltung (ACT). Folgen wird kurze Zeit später eine BlueMotion-Version mit 96 kW / 130 PS. Gestärkt hat Volkswagen indes den Golf GTI; er entwickelt fortan schon in der Grundversion beachtliche 169 kW / 230 PS. Ein neues 7-Gang-DSG (Doppelkupplungsgetriebe) sorgt darüber hinaus für eine weitere Verbesserung der Verbrauchswerte um bis zu 0,3 l/100 km. Alle Golf verfügen zudem über die BlueMotion Technologies – ein Start-Stopp-System und einen Modus zum Speichern der Bremsenergie (Rekuperation).