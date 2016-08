Euro-6 Norm bei Nissan Nutzfahrzeugen

Der Navara wird ab Juli mit einem AdBlue-System produziert. Dadurch erfüllen die 160- und 190-PS-Motoren künftig die EURO-6-Norm, ohne dass sich dadurch etwas an der Leistung dieser Kraftquellen ändert. Eine weitere Neuerung beim Navara ist die Tatsache, dass sich die Bezeichnung des Pickups von Nissan ändert. Der Zusatz NP300 fällt weg.Der Nissan NV200 erfüllt die EURO-6-Abgasnorm dank einer Änderung am Katalysator und am Dieselpartikelfilter. Im Übrigen bleibt beim kleinsten Nutzfahrzeug aus dem Nissan-Sortiment alles beim Alten. Die EURO-6-Anpassung führt übrigens zu einer geringfügigen Preiserhöhung bei diesem Modell.

Nissan arbeitet seit Anfang 2016 mit NavTeq zusammen, mit dem Ergebnis, dass das Navigationssystem nicht mehr als lose Deckeneinheit installiert wird, sondern vollständig in das Armaturenbrett integriert werden kann. Auch der NV400 erfüllt die EURO-6-Norm durch Hinzufügung eines AdBlue-Systems. Der AdBlue-Tank hat einen Inhalt von +/- 22 Litern, die AdBlue-Anzeige befindet sich im Kombinationsinstrument im Armaturenbrett. Durch die Anpassungen an EURO-6 werden sich die Preise, aber auch die Leistung des Motors ändern.

Nissan NT400 vollzieht die Umstellung auf EURO 6 dank eines AdBlue-Systems. Der 90-kW-/121-PS-Motor wird künftig nicht mehr angeboten, während bei den beiden anderen Aggregaten eine Leistungsanpassung erfolgt. Die Ausführung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,2 Tonnen wird durch eine Version mit 3,4 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ersetzt.

