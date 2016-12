Der Fabia in Moon-Weiß rollte im Stammwerk Mladá Boleslav vom Band und geht an einen Kunden in Tschechien. Skoda baut seit 1905 Automobile und hat seit der Einbindung in den Volkswagen-Konzern im Jahr 1991 die Auslieferungen versechsfacht. Die Modellpalette zählt heute sieben Baureihen und über 40 Varianten. Das tschechische Unternehmen produziert seine Fahrzeuge an 14 Standorten in sieben Ländern. (ampnet/jri)