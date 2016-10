Suzuki beliebtester Kleinwagenhersteller

Suzuki verkauft die meisten Kleinwagen weltweit. Zu diesem Ergebnis kommt das internationale Marktforschungsinstitut IHS Automotive. Mit knapp 2,55 Millionen Fahrzeugen wie Swift, Celerio und Co. betrug der gloable Markanteil von Suzuki in diesem Bereich 10,3 Prozent. Kein anderer Hersteller konnte im vergangenen Jahr mehr Autos in diesem Segment absetzen. Platz zwei belegt General Motors mit 2,11 Millonen Einheiten und 8,5 Prozent. Knapp dahinter folgt Hyundai. (ampnet/jri)