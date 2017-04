Muckis für den Aufsichtsrat

Wie alle BMWs der Oberklasse sieht er vornehm, elegant und dynamisch zugleich aus. Der Siebener BMW ist eine Luxus-Limousine, die in bester Tradition des Hauses mehr bietet als nur das komfortable Dahingleiten und bei aller Grösse durchaus handlich und aufgeweckt durch Kurven zieht. Mit der Version M Performance, genauer gesagt dem M760 Li, passiert das alles viel temperamentvoller, aufdringlicher, eindrucksvoller und mit xDrive Allrad. Sportlichkeit in den Bereichen Antritt und Durchzug ist angesagt, der M760 kann bei den Fahrleistungen mit Werten überzeugen die ansonsten nur bei Sportwagen anstehen. Aber es ist gleichzeitig auch beruhigend zu wissen, was diese Limousine kann und dass man es nicht unbedingt braucht.

Eine Sport-Limousine ist ein delikater Kompromiss was die Balance zwischen Dynamik und Komfort betrifft. BMW hat hier eine Luxus-Limousine konzipiert, die in allen Chefetagen für Begeisterung sorgen wird, was Prestige, Platzangebot, Ausstattung, Laufruhe und Reisekomfort betrifft. Für fahrerischen Hochleistungssport in dieser Limousine hat der Herr Aufsichtsrat nebenbei natürlich Verständnis, trotz Tempolimits, enge Kurven und Gegenverkehr. Und mit einem röhrender Sportauspuff allein kann man schon die lärmende Konkurrenz zum Schweigen bringen. Diese Luxus-Limousine hat Feuer und hohe Leistungsreserven.

Dazu kommen vier Fahrprogramme, nämlich Adaptive, Sport und Komfort. Das Vierte ist ein „Eco Pro“-Programm, da wird der Herr Vorstandsvorsitzende aber die Stirn runzeln und fragen „Müssen wir jetzt auch beim Dienstwagen schon sparen?“ Ach, wäre die Oberklasse doch immer so laut und lustig! Und wie toll, dass wir uns niemals Gedanken über Sinn und Zweck einer solchen Limousine machen müssen und diese Überlegungen denjenigen überlassen, die sie sich leisten können!

Ein 6,6 Liter V12 Motor mit 610 PS treibt diese Limousine an, die eine Spitze von 305 km/h läuft (wenn man die Begrenzung werksseitig entfernen lässt, ansonsten muss man sich mit 250 km(h zufrieden geben!) und 2,2 Tonnen Gewicht auf die Waage bringt. 800 Nm beträgt das Drehmoment ab 1500 Umdrehungen, das ergibt einen Antritt wie vom Katapult eines Flugzeugträgers abgeschossen, bei extrem hoher Laufruhe, die nur von einem tollen Auspuffsound entsprechend vertont wird. Kein Wunder, dass dieser M760 Li in 3,7 Sekunden von null auf hundert ist.

Eine Limousine von 5,24 Meter Länge (BMW bietet den M Siebener nur als Langversion Li an) fliegt nicht gerade um die engen Kurven, aber sie hat Allrad, Hinterachslenkung, Luftfederung und tiefer gelegtes Fahrwerk, was sie handlicher und wendiger macht als erwartet. Und es geht auch weicher, im Komfortmodus und mit gedämpften Auspuffsound kommt die Limousine ihrem eigentlichen Zweck näher und glänzt mit allen BMW-Attributen, welche die Oberklasse auf dynamischem Kurs halten.

Wir hatten die Ehre, diese Limousine auf kurvigen Landstrassen und auf baustellen-armen Autobahnen zu erfahren. Es war ein Riesenspass, mit diesem V12 je nach Lage ruhig dahin zu gleiten oder mit lockerem Antritt und beeindruckenden Zwischensprints die Rangordnung auf der Autobahn wiederherzustellen. Das Problem ist, dass jeder anständige Chef bei diesem Auto auf den Fahrer verzichten wird.