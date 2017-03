Himmelfahrt

Cabrio fährt man nicht zu jeder Jahreszeit. Doch bei den neuen Audi A5 und S5 Cabrio darf auch schon mal die Sonne fehlen, wenn man offen fahren will, ohne die Gesundheit zu riskieren. Dach auf per Knopfdruck, Seitenfenster rauf, das Windschot hinten aufgerichtet und Kopfheizung an, da ist man fast wie mit festem Dach über dem Kopf unterwegs. Und damit Sie immer noch entspannt über die Freisprechanlage telefonieren oder einzelne Funktionen per Sprachkommando aktivieren können, hat Audi die Sicherheitsgurte mit kleinen Lautsprechern versehen, so dass Ihr Gesprächsteilnehmer Ihre Worte problemlos versteht und nicht auf den Gedanken kommt, Sie würden ihn aus einem Hubschrauber anrufen der gerade über einem Freiluftkonzert von Metallica seine Runden dreht.

Das Tollste ist meiner Meinung nach die Kopfheizung, wobei aus der oberen Kante der Rückenlehne warme Luft ausströmt, die einem Nacken, Ohren und Kopf warm halten. So etwas hatten früher nicht einmal die Mantas, obwohl es bei den Friseusen damals sehr gut angekommen wäre.

Die neuen A5 Cabrios zeigen Stil und Erfindergeist in puncto Cabrio-Fahren. Dazu sehen sie extrem gut, rassig und dynamisch zugleich aus, mit markanten Front- und Seitenkonturen und mit Lichteinheiten, welche das Temperament und die Zielstrebigkeit verkünden, mit der diese Autos zu Werke gehen. Der Reihe nach: Bei einer Länge von 4.673 Millimetern misst das neue A5 Cabrio 47 Millimeter mehr als das Vorgängermodell. Zusammen mit dem um 14 Millimeter gestreckten Radstand und kompakter bauenden Sitzen heißt das: mehr Platz für Fahrer und Passagiere.

Das klassische Stoffverdeck bietet dank effektiver Dämmung eine ausgezeichnete Aeroakustik. Die neue Komfortöffnung erleichtert die Bedienung des serienmäßigen Akustikverdecks: Ein kurzer Zug am Schalter genügt, um das Softtop in 15 Sekunden vollautomatisch zu öffnen oder in 18 Sekunden zu schließen – auch während der Fahrt bis 50 km/h.

Adaptive Dämpfer sind optional verfügbar. Sie sind in das serienmäßige Fahrdynamiksystem Audi drive select eingebunden und sorgen wahlweise für ein besonders dynamisches oder komfortables Fahrerlebnis.

Das Motorenprogramm umfasst 6 Aggregate – ein 2.0 TFSI mit 190 PS, ein 2.0 TFSI mit 252 PS sowie den aufgeladenen Dreiliter Sechszylinder mit 354 PS im S5 Cabrio. Bei den Dieselmotoren finden sich : ein 2.0 TDI mit 190 PS sowie ein 3.0 TDI mit 218 PS und, später, ein 3.0 TDI mit 286 PS. Der Antrieb erfolgt standardmäßig über die Vorderräder, als Option stehen der quattro mit ultra-Technologie und der permanente Allradantrieb zur Wahl. Beim 3.0 TDI mit 286 PS ist letzterer Serie, ebenso wie im S5 Cabrio.

An Bord des neuen A5/S5 Cabrios erwartet den Fahrer ein umfangreiches Infotainmentangebot. Audi connect bringt die Internet-Dienste der Marke ins Auto. Die Passagiere verfügen über WLAN-Hotspot. Mit der fest im Auto verbauten SIM-Karte ist die Daten-Flatrate für die connect-Dienste drei Jahre kostenlos – samt europaweitem Roaming. Via Audi MMI connect App kann der Fahrer aus der Ferne den Fahrzeugstatus und die Parkposition abrufen und das Auto ver- beziehungsweise entriegeln. Serienmäßige Gurtbandmikrofone für Fahrer und Beifahrer verbessern die Sprachqualität auch bei geöffnetem Verdeck. Bis zu 30 Fahrerassistenzsysteme rüsten die A5 Cabrios aus. Darüber hinaus verfügt das A5/S5 Cabrio über die ersten Car-to-X-Technologien. Als Teil eines Schwarms meldet es erkannte Tempolimits oder Gefahrenstellen, wie ein Pannenfahrzeug oder Glätte, über das Mobilfunknetz an einen Server in der Cloud. Dieser sammelt die Daten, bereitet sie auf und informiert andere Audi-Fahrer darüber.

Im März 2017 kommen das neue Audi A5 und S5 Cabrio in Europa zu den Händlern. Die reichhaltige Serienausstattung umfasst unter anderem Xenon-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten, Ledersitze, das MMI Radio plus mit 7-Zoll-Farbdisplay, Gurtbandmikrofone sowie Audi pre sense city.