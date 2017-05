Die Staus kommen

Von Freitagnachmittag an wird die Geduld der Autofahrer insbesondere in Süddeutschland durch das Pfingstwochenende auf eine harte Probe gestellt. Für die Schulen der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg beginnen zweiwöchige Pfingstferien, in Berlin schließen die Schulen für eine Woche und in Bremen, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird das Wochenende noch um einen zusätzlichen Ferientag verlängert. Auch in Österreich und in Luxemburg beginnen Pfingstferien.

Mit sehr dichtem Verkehr muss auf der A 1 Köln – Osnabrück – Bremen, auf der A 2 Berliner Ring – Magdeburg – Hannover// Bielefeld – Oberhausen, auf der A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln – Arnheim, auf der A 4 Aachen – Köln, auf der A 5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel, auf der A 6 Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg, auf der A 7 Neumünster – Hamburg – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen, auf der A 8 Luxemburg – Neunkirchen // Stuttgart – Ulm // München – Salzburg und auf der A 9 Berlin – Halle/Leipzig – Nürnberg – München sowie auf der A 10 Berliner Ring gerechnet werden.

Staugefahr besteht zudem auf der A 11 Stettin – Kreuz Uckermark, auf der A 12 Berliner Ring – Frankfurt(Oder), auf der A 13 Dresden – Schönefelder Kreuz, auf der A 14 Magdeburg – Halle – Leipzig, auf der A 29 Ahlhorner Heide – Oldenburg – Wilhelmshaven, auf der A 31 Leer – Emden – Lingen, auf der A 42 Kamp-Lintfort – Dortmund, auf der A 45 Gießen – Hagen – Dortmund, auf der A 61 Speyer – Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach, auf der A 72 Zwickau – Plauen, auf der A 73 Feucht – Nürnberg – Bamberg – Suhl und auf der A 96 Memmingen – München sowie auf der A 99 Autobahnring München.