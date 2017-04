Sternzeichen

Zu Testfahrten mit der überarbeiteten Konpaktklasse hatte Mercedes nach Budapest eingeladen, wobei einige aufregende Runden mit der AMG 45 Version der A-Klasse auf dem Hungaroring das Sahnehhäubchen auf dem Cocktail von Fahrspass und Leistungsvermögen in allen Bereichen darstellten.

Die Kompaktwagenfamilie, das sind die A- und B Klasse, CLA und CLA Shooting Brake sowie der SUV-Crossover GLA und die AMG-Versionen von A, CLA, CLA Shooting Brake und GLA. Zusammen macht das fünf Karosseriemodelle, Frontantrieb und 4MATIC, Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe, eine Vielzahl von Benzin- und Dieselmotoren von 177 bis 381 PS, dazu Elektro- oder Erdgasantrieb in der B Klasse. Gefertigt werden sie in einem flexiblen und effizienten Produktionsverbund mit Werken in Europa (Deutschland, Ungarn und Finnland) und China sowie zukünftig auch in Mexiko. Nicht einfach, bei dieser Modellvielfalt den Überblick zu behalten, doch nach einigen Runden mit dem AMG A45 4MATIC auf dem Hungaroring hätte man sich am liebsten gar nicht mehr in ein anderes Fahrzeug gesetzt.

Mit 381 PS Höchstleistung und dem maximalen Drehmoment von 475 Nm ist der AMG 2,0-Liter-Turbomotor der stärkste in Serie produzierte Vierzylinder der Welt. Die sportliche Getriebeabstufung, Feinschliff bei der Aerodynamik und die DYNAMIC SELECT Fahrprogramme heben die Gesamtperformance auf ein noch höheres Level. Mit den Wunschausstattungen AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk und AMG DYNAMIC PLUS Paket lässt sich die Fahrdynamik weiter steigern.

Die AMG DYNAMIC SELECT Fahrprogramme bieten vier Programme „Comfort“, „Sport“, „Sport +“ und „Individual“ zur Wahl. Sie ändern Parameter wie die Charakteristik von Motor und Getriebe. Wenn „Comfort“ Gelassenheit bei kontrolliertem Temperament darstellt, dann entführt einen Sport+ in die Welt die man nur noch auf geschlossener Rennpiste erleben darf. Es geht los mit Pauken und Trompeten und entsprechendem Fauchen des Motors, es heizen die Bremsen und es quietschen die Reifen und dann kommt da ein kleiner Mann mit einer schwarz-karierten Flagge und zeigt damit an, dass fertig mit Lustig ist und man stellt die Maschine in der Boxengasse ab und wünscht sich, der alte Oberlehrer wäre zur Stelle und würde brüllen „Müller, das war viel zu langsam. Zu Strafe drehen Sie mir noch dreissig Runden und zwar dalli dalli!“

Das Dynamic Select hat mit dem AMG Dynamic Plus Paket und AMG Ride Control Sportfahrwerk übrigens noch eine Position „Race“ aufzuweisen, von der die Mercedes-Mechaniker und Ingenieure uns sehr nett aber überzeugend abgeraten hatten, weil hier das ESP zu kurz kommt, was uns als Amateure eventuell auf Abwege hätte führen können. Wir benutzten die „Race“-Einstellung dann später doch, auf der Autobahn zum Mercedes-Werk in Kecskemet mit dem AMG CLA Shooting Brake und mit dem Knopf für den Auspuffsound in „Heavy Rock“-Position. War sehr lustig und aufregend, besonders für die anderen Verkehrsteilnehmer, die sich wunderten, warum jemand einen Käfig mit brüllenden Tigern durch die Gegend spazieren führt.