BMW 740 Hybrid

Das sind der 740e iPerformance, der 740 Le iPerformance mit langem Radstand und der 740Le Xdrive iPerformance, also mit Allradantrieb. Herausragend in allen drei Fällen : souveräner Fahrkomfort, traumhaftes Handling und erhabener Luxus.

Doch am bemerkenswertesten ist das Aggregat, nämlich ein 2-Liter Vierzylinder Turbo Benziner, der wie ein ganz Grosser auftritt. In Zusammenarbeit mit einem e-Motor ergibt dies eine Gesamtleistung von immerhin 326 PS, die über eine 8-Gang-Steptronic –Automatik sanft, wohl dosiert und gegebenenfalls auch mit vollem Nachdruck auf die Strasse gelangen. Das maximale Drehmoment erreicht 500 Nm. Der e-Motor, der über eine normale Steckdose aufgeladen werden kann sowie während der Fahrt die kinetische Energie beim Bremsen und Loslassen des Gaspedals aufnimmt, hat eine Autonomie, je nach Modell, von 40 bis 48 km und erreicht im ausschliesslichen e-Betrieb sogar eine Spitze von 140 km/h. Wir hatten die Gelegenheit, den 740 Le xDrive über die deutsche Autobahn sowie über die Weinstrassen von Mosel und Saar zu fahren und hatten die Ehre festzustellen, dass es ein ausgezeichneter Jahrgang wird, was den BMW betrifft. Beim Wein lassen wir uns gern von Experten belehren.