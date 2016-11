Nissan Navara Dünen-Fuchs

Irgendwo in den Dünen im Westen Marokkos, nahe der algerischen Grenze. Früher fand hier eine Spezial-Etappe der Paris-Dakar statt und hier, so erzählten uns einige Nissan-Piloten, wurde über Sieg oder Niederlage, Ankommen oder Aufgabe entschieden. Wer diese Dünen bewältigte, landete in der Regel in der Wertung weit vorne. Wir fuhren einen Teil der Dünen-Etappe mit den Nissan Navara. Und beherzigten die Anweisungen der Profis, die uns rieten: "Nur ordentlich Gas geben, wenn möglich nicht bremsen und mit Gefühl lenken!" Einfacher gesagt als getan. Doch irgendwie schafften wir es. Mit Hilfe des 2,2 Navara Turbo Diesel, Allrad, Geländeuntersetzung und Automatik. Muss man einfach erlebt haben.