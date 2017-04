Leisetreter und Rakete

Einen Vergleichstest der ganz besonderen Art bot uns Volkswagen vor einigen Tagen auf der Mittelmeerinsel Mallorca an. Zuerst durfte der e-Golf gefahren werden, danach stand der Golf R auf dem Programm.

Der Golf-e hat nunmehr 136 PS und einen Aktionsradius von nunmehr 300 km ,der je nach Fahrweise, Witterung und Einsatz der Klimatisierung auch bei bei 200 km liegen kann.

Der Golf R ist eine ganz andere Herausforderung. Mit seinen 310 PS (plus 10 PS gegenüber dem Vorgänger) ist er der stärkste Serien-Golf aller Zeiten Den Sprint von 0 auf 100 km/h hakt der Golf R mit manuellem Getriebe in 5,1 Sekunden runter, wechselt das 7-Gang-DSG die Gänge, fällt die Tempo-100-Marke schon nach 4,6 Sekunden. Mehr dazu auf den Autoseiten im Magazin der Druckausgabe des Tageblatt am 15. April.