Der grosse Sanfte

Der Ford Edge Vignale fährt entspannt in die grosse SUV-Klasse. Mit seinem 210 PS starken Zweiliter Diesel in Verbindung mit seiner 6-Gang-Automatik kann er sowohl auf der Landstrasse als auch auf der Autobahn zügig und vor allem extrem bequem und sanft mitfahren. Der Edge Vignale hat eine imponierende, abgerundete Silhouette von 1,98 Meter Breite mit eingeklappten Seitenspiegeln, was verrät, dass das Stadtleben, kleine Gassen und enge Parkplätze nicht sein Ding sind. Auch bei schnellerer Gangart sollte man sich in engen Kurven vorsehen, mit seiner Grösse und seinem Gewicht ist die Neigung zum Untersteuern unverkennbar. Wer so viel Komfort- und Sicherheitsausstattung mit sich trägt, wird sich vielmehr auf der Langstrecke wohlfühlen, auf einsamen Landstrassen oder der Autobahn.

Der Edge kann sich mit seinem Allrad auch mal einen Ausflug abseits des Asphalts gönnen, sofern man hier vorsichtig zu Werke geht und ihm nicht die Leistung eines Geländewagens abverlangt. Ausgestattet mit allem, was die Technik heutzutage in puncto Fahrer-Assistenz und Sicherheitssystemen anbietet, überzeugt der Edge über alle Funktionalität hinaus mit grosszügigem Platzangebot und dezenter Lederausstattung sowie einem übersichtlichen Armaturenbrett mit grossem Info-Display-Schirm und viel Stauraum für grosse und kleine Dinge.

Leise und bequem

Die „Vignale“-Ausführung lässt keine Wünsche offen, die Betonung liegt hier bei anspruchsvollem Komforterlebnis und lobenswerter Handlichkeit. Was sofort im Fahrbetrieb auffällt: die Ruhe an Bord. Vorbildlich hier die Geräuschisolation. Den Motor hört man nur diskret brummen, Strassenlärm von draussen gelangt nur leicht hörbar in den Innenraum. Die hohe Sitzposition lässt einen entspannt auf das Geschehen herum herabblicken. Wer diesen Edge auf die Autobahn fährt, wird ebenfalls vom sanften und präzisen Geradeauslauf und der angenehmen Federungsabstimmung überrascht sein, wie man sie in dieser Klasse nicht immer erwartet. Wer den Automatikhebel auf die „Sport“-Position einlegt, wird mit gutem Zupacken und tadellosem Antritt belohnt und mit entsprechendem Mehrverbrauch bestraft.

210 PS leistet der Zweiliter TDCI Biturbo, das Drehmoment von 450 Nm liegt bei 2000 Umdrehungen an, mit der Ford PowerShift-Automatik geht es gemütlich oder zügig zu, je nach Lust und Laune. Am meisten Laune macht der Edge im normalen Fahrbetrieb. Sanft und souverän fürs problemlose Dahingleiten, zuverlässig, kräftig genug für die Tücken des Alltags und in der Vignale-Edition sehr vornehm und anspruchsvoll ausgestattet. Gross aber gemütlich, was kein Nachteil sein muss.