Offizieller Porsche Classic Partner

Luxemburg. 24.03.17. Tradition bedeutet bei Porsche, seine Wurzeln zu kennen und dann einen Schritt weiter zu gehen. So sind Tradition und Innovation bei Porsche eng miteinander verbunden. Mehr als 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche Fahrzeuge fahren heute noch weltweit und prägen die Faszination der Marke entscheidend mit: Für die optimale Betreuung und Wiederaufbereitung klassischer Fahrzeuge baut die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ihr internationales Händler- und Servicenetz auf ständig aus.

Am 24.03 wurde von Vertretern des luxemburgischen Importeurs das Zertifikat feierlich an das Porsche Zenter Lëtzebuerg überreicht. Damit wird nun auch im Porsche Zenter Lëtzebuerg offiziell das komplette Leistungsspektrum von Porsche Classic angeboten. Dieses Ereignis wurde im Beisein ca. 150 Liebhabern klassischer Porsche Sportwagen und jeder Menge historischer Modelle gefeiert, wie beispielsweise einem Porsche 356 C Coupé, Baujahr 1964. Weitere Exponate, wie der 911 2.4 S Coupé Ölklappe in Gulforange, oder der 911 Turbo im Martini Look, ließen die Herzen der Sportwagen-Fans höher schlagen.

Als Porsche Classic Partner bietet das Porsche Zenter Lëtzebuerg den Kunden und ihren historischen Porsche-Fahrzeugen kompetente Ansprechpartner vor Ort, die Service und Beratung mit Know-how verbinden. Die Leistungen umfassen unter anderem die Versorgung mit rund 52.000 Originalersatzteilen, Reparatur- und Wartungsarbeiten, als auch Komplett- und Teilrestaurierungen von Young- und Oldtimern.

Auch optisch ist das Porsche Zenter Lëtzebuerg auf den ersten Blick als Classic Partner zu erkennen. In einem separaten Bereich, dem sogenannten Classic Corner, werden klassische Ausstellungsfahrzeuge, aktuelle Ersatzteile sowie technische Literatur direkt im Showroom des Porsche Zenter Lëtzebuerg präsentiert.

Für Jean-Pierre Graas, Direktor vom Porsche Zenter Lëtzebuerg, ist das Vertriebskonzept nicht nur von emotionaler Bedeutung: „Die Erhaltung der Old- und Youngtimerfahrzeugen unserer Marke ist sicherlich eine der schönsten Formen der Nachhaltigkeit. Die dauerhafte Ersatzteilversorgung sowie die Kompetenz zur Reparatur und Restaurierung der Fahrzeuge tragen einen wichtigen Teil zum Werterhalt bei.“

Anlässlich der Einweihung zum offiziellen Porsche Classic Partner lädt das Porsche Zenter Lëtzebuerg heute Samstag, den 25. März, zu einem Tag der offenen Tür mit Animationen und einem attraktiven Gewinnspiel ein.