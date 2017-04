Goodyear eröffnet neues Test-Labor in Colmar-Berg

Colmar-Berg, 26. April, 2017 – Goodyear gab heute die Eröffnung eines neuen Reifentestlabors in Luxemburg bekannt. Die neue Infrastruktur beherbergt eine hochmoderne Anlage mit neuester Technik und Möglichkeit zur Leistungsprüfung von Pkw-, Nutzfahrzeug- und Lkw-Reifen.

Bei der Eröffnungsfeier sagte Jean-Claude Kihn, Präsident von Goodyear Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) : "Die Strategie von Goodyear basiert auf der Herstellung von qualitativ hochwertigen und innovativen Produkte, wobei wir uns immer schneller in Richtung Reifen mit erhöhter Komplexität und Wertschöpfung bewegen. Die Automobilindustrie ist im steten Wandel. Unsere Investition in diese hochmoderne Installation wird uns erlauben den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. Zusätzlich wird unsere Präsenz in Luxembourg und unsere Bindung zum Land hiermit bekräftigt."

Das neue Goodyear Reifenlaboratorium ist mit Technologien ausgestattet, die drei Hauptaktivitäten erlauben. Zum ersten führt das Labor Leistungsmessungen in der Reifenentwicklung durch, wobei alle neuen Reifen bestimmte Leistungskriterien unter streng kontrollierten Bedingungen erreichen müssen. Zugleich werden Regulierungs- und Homologationstests durchgeführt, um die Reifenkonformität mit einer Vielzahl von globalen und internationalen Gesetzen zu garantieren, sowie die Produktionsleistung und die Qualitätskontrolle zu überwachen.

Zusammen mit Jean-Claude Kihn und mehreren Verantwortlichen von Goodyear, erfolgte die Eröffnung in Anwesenheit von Gast Jacobs, Bürgermeister von Colmar-Berg.

Gast Jabobs erklärte in seiner Ansprache: "Goodyear hat eine lange Geschichte in Sachen Forschung und Entwicklung in Luxemburg. Wir begrüßen ihre kontinuierliche Unterstützung zur Diversifizierung der Wirtschaft in Luxemburg so wie auch in Colmar-Berg. "

"Die innovative Technik und die Maschinen im neuen Goodyear Reifentestlabor in Colmar-Berg erlauben uns einen Teil der Reifen-Strassentests durch Labortests zu ersetzen. Dies bedeutet weniger Kilometer auf dem Asphalt, was die Entwickungszeiten verkürzt und uns somit erlaubt neue, innovative Reifen frühzeitiger an unsere Kunden zu bringen", fügte Carlos Cipollitti, Vizepräsident Produktentwicklung EMEA und Generaldirektor des Goodyear Innovationszentrums Luxemburg (GIC*L), hinzu.