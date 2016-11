Lautstarker Skorpion

Man nehme einen leichten, gut ausbalancierten Zweisitzer mit Motor vorne und Antrieb hinten, verstärke Aufhängung, Bremsen und Federung, verpasse ihm eine direkte Lenkung und eine Sportauspuffanlage sowie ein mechanisches Sperrdifferential, bringe den 1,4 Liter mit Turboaufladung auf 170 PS und leite die Kraft über ein manuelles Sechsgang-Getriebe oder eine Sechsgang-Automatik an die Hinterräder. Das ergibt viel Fahrspass bei entsprechender Lautstärke. Zu lesen in der Druckausgabe des Tageblatt am 16. November 2016