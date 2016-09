Bentley und Lamborghini an neuer Adresse

Ab diesem Wochenende befinden sich die beiden Marken Bentley und Lamborghini, die in Luxemburg bekanntlich von Losch vertrieben werden, an neuer Adresse auf Nummer 1, Boulevard Raiffeisen in Luxemburg Cloche d’Or, wo die beiden Prestige-Marken, nun ihre feste Bleibe gefunden haben.

Im Lamborghini Showroom ist u.a ein Miura zu bewundern, der 1966 auf den Markt kam und alle damaligen Konkurrenten gnadenlos an die Wand fuhr, vorausgesetzt, man landete vorher nicht schon selbst drin. Die anderen ausgestellten Power-Boliden sind die Modelle Huracan und Aventador.

Auf unserem Foto erkennt man vlnr : Felix Rongen, Sales Area Manager Nordeuropa, Robert Haas, Direktor Garage M.Losch und Giovanni Spiridigliozzi, Brand Manager Lamborghini.