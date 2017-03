Tiger von Toyota

Toyota bringt eine eine streng limitierte Sonderdedition des GT86 heraus. Das Modell basiert auf der Top-Ausstattung des Sportwagens mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe und kommt in der neuen Außenfarbe Tiger Orange samt schwarzen Akzenten rund um Luftschlitze und Türen daher. Auch der Heckspoiler ist in Schwarz abgesetzt die Außenspiegel sind in Furious Black lackiert. Weitere Merkmale des Toyota GT86 „Tiger“ sind 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in Anthrazit und Sachs-Sport-Stoßdämpfer. Das Interieur werten beheizbare Leder-Alcantara-Sitzen und Wildlederoptik-Einsätzen in Tür und Armaturenbrett auf. Dazu kommen orangefarbene Ziernähte und ein Emblem „GT86 Tiger“ aus gebürstetem Aluminium. Fahrer und Beifahrer dürfen sich zudem über eine Sitzheizung freuen. Der 147 kW / 200 PS starke GT86 Tiger ist ab sofort bestellbar und wird ausschließlich im März produziert. Der Preis startet bei 34 990 Euro (Deutschland), Navigation und hintere Einparkhilfe können optional geordert werden.